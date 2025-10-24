Questo sito contribuisce alla audience di 
sabato 25 ottobre 2025
Attualità sabato 25 ottobre 2025 ore 06:30

Lavorare nel settore socio-sanitario, al via due corsi

I due percorsi formeranno addetti all’assistenza di base e responsabili di struttura. Sono in tutto 30 i posti disponibili



PISA — Sono in partenza due nuovi corsi per formare addetti all’assistenza di base e responsabili di struttura di servizio sociale o socio-sanitario. 

Sono 30 in totale i posti disponibili divisi tra i due corsi, entrambi gratuiti in quanto finanziati dalla Regione Toscana con risorse a valere sul programma regionale Fse+ Toscana 2021-2027 e inserito nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. 

Attivi dal mese di novembre e dedicati a persone maggiorenni disoccupate e inoccupate, i due insegnamenti teorico-pratici prevedono lezioni in classe, attività laboratoriale ed infine stage in realtà del settore socio-sanitario.

L'addetto all'assistenza di base si occupa di mantenere e recuperare il benessere psico-fisico di soggetti fragili, mentre il responsabile di struttura e di servizio dirige e coordina il funzionamento di una struttura residenziale, semiresidenziale oppure di un servizio territoriale, in modo da garantire il buon andamento di tutte le attività e la completa attuazione dei piani personalizzati di assistenza. 

Si tratta di due figure molto richieste nell'ambito lavorativo e contemplate dalla normativa di autorizzazione e accreditamento del sistema sociale integrato della Regione Toscana. 

Lunedì 27 ottobre alle 16, nella sede dell’agenzia formativa Aforisma in via dei Cappuccini 2/b a Pisa si terrà un Open day di presentazione dei due corsi

Per ulteriori informazioni e per confermare la partecipazione si può consultare il sito www.aforismatoscana.net , chiamare il numero 050/2201288, scrivere una mail a info@aforismatoscana.net oppure recarsi direttamente nella sede di via dei Cappuccini aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

