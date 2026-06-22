Un nuovo laboratorio per le scienze della vita

Inaugurato all'Università uno spazio condiviso con Fondazione VITA. Tecnologie avanzate e formazione per studenti e imprese.

PISA — Un nuovo laboratorio dedicato alle scienze della vita apre le porte all'Università di Pisa. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'Ateneo pisano e Fondazione VITA – Istituto Tecnologico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita, con l'obiettivo di rafforzare la formazione altamente specializzata e favorire l'incontro tra mondo dell'istruzione e sistema produttivo.

La nuova struttura è stata inaugurata nella giornata di Lunedì 22 Giugno nei locali universitari di via Cristoforo Colombo 35. Il laboratorio si sviluppa su una superficie di circa 135 metri quadrati e comprende sia uno spazio chimico-biologico sia un'area didattica da 30 postazioni. Al suo interno trovano posto strumenti informatici, sistemi di robotica, automazione e tecnologie di realtà virtuale.

Il progetto punta a creare un percorso condiviso tra studenti universitari e allievi dei corsi ITS, favorendo l'acquisizione di competenze professionali avanzate in un settore che continua a crescere e a richiedere figure sempre più specializzate. La realizzazione è stata resa possibile grazie a finanziamenti pubblici provenienti dal Programma Regionale FESR 2021-2027 e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza attraverso le risorse destinate al potenziamento dei laboratori ITS Academy.

Al taglio del nastro erano presenti l'assessora regionale Alessandra Nardini, il professore Marco Macchia, ordinario di Chimica Farmaceutica e delegato dell'Università di Pisa per i rapporti con il territorio, e Andrea Paolini, presidente della Fondazione VITA.

"Per me questa inaugurazione oggi è una doppia gioia: da assessora regionale e da rappresentante di questo territorio, il territorio da cui provengo", ha detto Alessandra Nardini. L'assessora ha ricordato gli investimenti effettuati dalla Regione Toscana per rafforzare il sistema ITS, sottolineando come questi percorsi contribuiscano a ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di competenze. "Per accrescere sempre di più la qualità di questi percorsi, gli investimenti nei laboratori e le sinergie con il mondo universitario sono preziosissime", ha aggiunto, evidenziando il valore della collaborazione tra Università di Pisa e Fondazione ITS Vita.

Soddisfazione è stata espressa anche da Marco Macchia. "Ringrazio la Fondazione Vita, la Regione Toscana e il Ministero dell’Istruzione e del Merito per aver reso possibile la realizzazione di questa struttura multidisciplinare e fortemente innovativa, nella quale i nostri giovani potranno formarsi anche grazie alla collaborazione con le istituzioni del territorio", ha detto. Macchia ha ricordato come l'Università di Pisa faccia parte della Fondazione fin dalla sua nascita, con l'obiettivo di sostenere percorsi capaci di mettere in relazione imprese, scuole e università nel settore delle scienze della vita. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al professor Leccese e alla Direzione Edilizia dell'Ateneo per il contributo fornito nella realizzazione dell'intervento.

"L’inaugurazione del laboratorio di Pisa segna un ulteriore traguardo nel percorso di crescita della Fondazione VITA", ha commentato Andrea Paolini. Il presidente della Fondazione ha sottolineato come la collaborazione con l'Università di Pisa rappresenti "un modello virtuoso di integrazione tra sistemi formativi", fondamentale per preparare tecnici altamente specializzati. "Attraverso infrastrutture all’avanguardia e un approccio didattico innovativo, intendiamo rispondere in modo concreto alle esigenze delle imprese e accompagnare i giovani verso professioni ad alto contenuto tecnologico", ha aggiunto.