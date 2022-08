Una raccolta fondi per ricordare Doriana

Dopo la scomparsa della giovanissima dottoranda, l'amica lancia una raccolta fondi su GoFundMe per istituire una borsa di studio in suo ricordo

FERRARA — Una raccolta fondi per intitolare una borsa di studio a un'amica. L'iniziativa, di qualche giorno fa, è di Sofia Toldo, ricercatrice, che insieme all'Università di Ferrara ha pensato così di ricordare Doriana Scittarelli, giovane collega che ha vissuto per diversi anni a Pisa e che, a 29 anni, è tragicamente scomparsa.

Doriana era originaria di Sant’Apollinare, in Provincia di Frosinone e, appunto, viveva a Ferrara. "Una mattina di metà Giugno, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo dell'auto - ha scritto Sofia - dopo giorni di agonia in ospedale, è volata in cielo".

"Aveva sempre espresso la sua volontà alla donazione degli organi e così è stato, perché è riuscita a salvare la vita di altre persone - ha aggiunto - abbiamo anche scoperto che mensilmente faceva una donazione per un'associazione che portava avanti la ricerca per la sclerosi multipla, ma questo non lo sapeva nessuno: lei il bene lo faceva in silenzio”.

Doriana stava svolgendo un dottorato in Scienze chimiche proprio nella città emiliana. “Noi amici avremo per sempre nostalgia di lei, ma non vogliamo che il suo lavoro si fermi insieme alla sua scomparsa - ha spiegato - per questo motivo, insieme all’Università di Ferrara, abbiamo pensato di raccogliere dei fondi per attivare una borsa di studio in sua memoria dedicata alla ricerca nella chimica dei polimeri, per far sì che il suo lavoro e il suo nome in qualche modo possano ancora essere presenti nel mondo della scienza".

Attualmente, la raccolta sulla piattaforma GoFundMe ha superato i 3mila euro. "Nessuno al momento sta portando avanti il suo progetto, per farlo servono dei fondi di ricerca - ha concluso Sofia - vi chiedo quindi di poter partecipare con una piccola donazione, per riuscire a raggiungere il budget minimo di 6mila euro, in modo da poter attivare questa borsa di studio".