Vaccinazioni Covid e drive through, nuovi orari

Per il centro di Ospedaletto l'Azienda Usl Toscana nord ovest ha annunciato nuove fasce orarie di accesso. Eccole nel dettaglio

PISA — Cambiano gli orari di apertura del centro vaccinale attivato dalla Azienda Usl Toscana nord ovest, a seguito dell'emergenza Covid-19, ad Ospedaletto. A partire da lunedì prossimo, 30 Maggio 2022, la vaccinazione degli adulti si svolgerà il lunedì mattina e il sabato mattina dalle 7,30 alle 12,30.

Le vaccinazioni pediatriche saranno somministrate sabato 4 Giugno al pomeriggio in orario 14-16, mentre dall'11 Giugno in poi, con la chiusura delle scuole, i bambini potranno essere accompagnati alla vaccinazione sempre il sabato ma al mattino, in orario 7,30-12,30.

Negli stessi orari è possibile recarsi al centro vaccinale per la vaccinazione anche senza appuntamento (open access).

Nuovo orario anche per il drive through per l'effettuazione dei tamponi Covid presso la nuova sede di Ospedaletto, in via Bellatalla 1: da martedì 31 Maggio sarà aperto dal martedì al venerdì in orario 7,30-13,30.