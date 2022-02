Pisa sotto di due gol acciuffa il pareggio

Ucraina, Putin: «Se vogliamo la guerra? Certo che no, la Russia non vuole una guerra»

Nerazzurri poco convincenti contro la Lane Rossi Vicenza, arrivata all'Arena Garibaldi con 12 punti in classifica. Troppe le occasioni sprecate

PISA — Il Pisa Sporting Club ospita all'Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani un Vicenza arrembante, capace di mettere a segno due gol in avvio di partita e di difenderli fino alla fine del match, terminato 2-2. Tanta sofferenza per i tifosi pisani - circa 3.000 gli spettatori - che speravano in una vittoria facile e invece si son dovuti accontentare di un pareggio, soffrendo fino alla fine.

Mister Luca D'Angelo ha schierato Nicolas, Hermannsson (46′ Birindelli), Leverbe, Caracciolo, Beruatto, Marin (86′ Tourè), Nagy, Mastinu (70′ Sibilli), Cohen (70′ Benali), Lucca (59′ Torregrossa) e Puscas. In panchina sono rimasti Livieri, Berra, De Marino, De Vitis, Siega, Gucher e Masucci.

In gol per il Vicenza Cavion al 16' e Diaw al 21'. Ad accorciare le distanze per il Pisa ci ha pensato Cohen nel finale del primo tempo, mentre al 60' è arrivato il gol del definitivo 2-2 firmato da Caracciolo. Ma tante, troppe, sono state le occasioni perse per il Pisa, anche quando il pareggio era stato riacciuffato.

Nella classifica di Serie B il Pisa sale a 42 punti raggiungendo temporaneamente il Lecce (che ha una partita in meno), in testa va la Cremonese - vittoriosa a Parma - con 44 punti.