10 nuovi casi Covid nel Pisano

In Toscana 51 nuovi casi e un decesso in provincia di Firenze. Negli ospedali 12 ricoverati, ma nessuno si trova in terapia intensiva

PROVINCIA DI PISA — Nel bollettino settimanale della Regione sull'andamento del Coronavirus, per la Provincia di Pisa sono riportati 10 nuovi casi Covid, mentre non è stato registrato alcun decesso.

Complessivamente, in Toscana, negli ultimi sette giorni, si sono registrati 51 nuovi casi di Covid, 33 confermati con tampone molecolare e gli altri 18 con test rapido.

A oggi, sono ricoverate in ospedale 12 persone (una in meno rispetto alla settimana precedente), di cui nessuno si trova in terapia intensiva. In 182, invece, sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (uno in più rispetto alla settimana precedente).

Infine, è stato riportato un decesso, relativo a un uomo di 81 anni residente in provincia di Firenze.