Covid, nel Pisano 7 nuovi casi di positività

In Toscana 44 nuove positività nell'ultima settimana, mentre negli ospedali sono soltanto 9 i ricoverati, dei quali nessuno in terapia intensiva

PROVINCIA DI PISA — Nell'ultima settimana, in Provincia di Pisa, sono stati registrati 7 nuovi casi Covid, in aumento rispetto ai soli 3 riscontrati nei 7 giorni precedenti.

Complessivamente, in Toscana, sono stati invece segnalati 44 nuovi casi, 31 confermati con tampone molecolare e gli altri 13 con test rapido.

Per quanto riguarda i ricoveri, a oggi si trovano in ospedale 9 persone (una in più rispetto alla settimana precedente), di cui nessuna (una in meno) si trova in terapia intensiva. Infine, 155 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (8 in meno rispetto alla settimana precedente).

Fortunatamente, quindi, in nessuna delle province della regione è stata è stato registrato un nuovo decesso.