Covid, 6 nuovi casi nel Pisano

In Toscana 87 nuove positività nell'ultima settimana, mentre 209 sono in isolamento. Registrato il decesso di una persona nella provincia di Prato

PROVINCIA DI PISA — Il bollettino settimanale sull'andamento del Coronavirus in Toscana ha fatto registrare 6 nuovi casi di positività in Provincia di Pisa.

Complessivamente, in tutta la regione, negli ultimi sette giorni si sono registrati in 87 nuovi casi di Covid: 53 confermati con tampone molecolare e gli altri 34 con test rapido.

A livello ospedaliero, in Toscana ci sono ricoverate in ospedale 27 persone (una in meno rispetto alla settimana precedente), di cui nessuno (2 in meno) si trova in terapia intensiva. Infine, in 209 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (17 in più rispetto alla settimana precedente).

Per quanto riguarda i decessi, è stata riportata la morte di una persona residente in provincia di Prato.