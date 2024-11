Maltempo, oltre 70 interventi nel Pisano

Vigili del fuoco impegnati per rami pericolanti, alberi caduti e dissesti statici. Interessati alcuni comuni dell'area Pisana, Valdera e Cuoio

PROVINCIA DI PISA — Gli effetti del maltempo si fanno sentire in provincia di Pisa dove dalla mezzanotte i vigili del fuoco hanno svolto circa 70 interventi per rami pericolanti, alberi su strada e dissesti statici da elementi costruttivi.

Interessati principalmente i Comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Calci, Calcinaia, Cascina, Pontedera, Santa Maria a Monte, Montopoli, San Miniato e Crespina-Lorenzana, Volterra e Vicopisano. Alle 19 di questa sera risultavano ancora in corso 5 interventi e altri 11 in coda. In supporto anche personale dai Comandi limitrofi con automezzi per lavori in quota.

A Pontedera, il forte vento ha fatto "strike" di piante in Piazza martiri della libertà, rovesciando diversi grossi vasi che erano stati posizionati sulla piazza (vedi foto).

Su costa e arcipelago è in vigore un'allerta arancione per mareggiate e vento forte.

Il vento colpirà in particolare i versanti romagnoli dell'Appennino e l'Arcipelago mentre le mareggiate interesseranno soprattutto la costa a nord di Piombino e le isole toscane.

Sul resto della regione, tranne che per la zona a nord est al confine con la Liguria, è in vigore un'allerta con codice giallo.

La mappa dell'allerta della Regione Toscana