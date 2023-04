Meno di 10 casi Covid e un nuovo decesso

Nel bollettino di oggi, sabato 1° Aprile, è stato riportato un nuovo decesso registrato in Provincia di Pisa. In Toscana altri 163 nuovi casi Covid

PROVINCIA DI PISA — Nelle ultime 24 ore, nei Comuni in Provincia di Pisa, sono stati registrati 9 nuovi casi Covid che, sommandosi ai precedenti, portano a 186.793 i casi totali registrati nel Pisano dall'inizio della pandemia.

In Toscana, complessivamente, sono stati segnalati 163 nuovi casi di positività, dei quali 38 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 125 con test rapido.

A livello ospedaliero, invece, 149 (9 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati e, nello specifico, 4 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Infine, sono stati riportati 5 nuovi decessi, dei quali uno è avvenuto in Provincia di Pisa. Gli altri, invece, riguardano due persone residenti in Provincia di Livorno e una per quelle di Arezzo e Grosseto.

