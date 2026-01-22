Over 60 alla guida di un'impresa su 3

In provincia di Pisa sono il 34% ma la più anziana è Siena dove questa percentuale supera il 44%. I dati dell'osservatorio sulle Pmi

PROVINCIA DI PISA — In provincia di Pisa una piccola media azienda su tre ha alla guida un imprenditore over 60. E' quanto rileva l'osservatorio sulle Pmi che Perpethua, società specializzata in operazioni di passaggio generazionale e M&A per le piccole e medie imprese, ha realizzato con il supporto tecnologico di Yuno AI.

I dati dell'osservatorio si basato sull’analisi di 5.271 piccole e medie imprese toscane, analizzati provincia per provincia. A livello regionale, la quota di titolari d’azienda over 60 è pari al 37,3%. In provincia di Pisa, questa percentuale si abbassa leggermente.

La provincia “più anziana” è Siena, dove questa percentuale arriva al 44,6%, seguita da Firenze (40,4%) e Livorno (40,1%). Valori elevati si osservano anche ad Arezzo (39,7%) e Lucca (37,6%) mentre percentuali leggermente inferiori caratterizzano Grosseto (34,5%), Pisa (34%) e Massa Carrara (31%). Le quote più contenute si rilevano a Prato (30,8%), che rimane comunque allineata a un trend regionale di progressivo invecchiamento della classe imprenditoriale.

In tutte le province, l'osservatorio riscontra poi una fetta considerevole di imprenditori over 70. Nella città di Pistoia rappresentato il 14,8%, seguita da Livorno (14,7%), Siena (14,4%) e Pisa che con l'11,8% di imprenditori over 70 si attesta su una quota leggermente più bassa ma comunque considerevole.

"Questi numeri - sottolinea Perpethua- indicano una realtà evidente: una parte consistente delle Pmi toscane rischia, nei prossimi anni, di trovarsi senza una guida certa, con conseguenze dirette su governance, valore, occupazione e capacità di innovazione. Il dato anagrafico, da solo, non basterebbe a spiegare la criticità. Il vero nodo è che in molte imprese non esiste un successore interno. Figli e familiari spesso scelgono percorsi differenti, al di fuori dell’azienda di famiglia, oppure non sono stati coinvolti gradualmente nell’azienda. Il risultato è una crescente quota di imprese solide, storiche e redditizie che non ha un piano per il 'dopo'. In Toscana, il 3,2% degli imprenditori ha più di 80 anni ma continua a occuparsi della gestione quotidiana. Un patrimonio di esperienza immenso, che però può diventare vulnerabilità senza una transizione programmata".