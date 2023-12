Pedopornografia online, stroncata la maxi rete

«Andiamo a fare i criminali in val di Cembra»: sfrecciano a 236 km/h, denunciati 4 motociclisti

L'operazione condotta dalla polizia postale ha portato a 28 arresti in tutta Italia. Toccata anche la provincia di Pisa

PROVINCIA DI PISA — Ha toccato anche la provincia di Pisa una operazione della polizia postale che ha stroncato una maxi rete di pedopornografia online. Sono 28 gli arresti effettuati in Toscana e in Italia, altrettante persone sono state denunciate per il possesso di materiale pedopornografico e sono stati eseguiti 51 decreti di perquisizione. Gli indagati hanno fra i 16 e i 73 anni.

La Toscana è stata toccata dall'operazione con arresti in provincia di Pisa, e altri sono stati eseguiti nelle province di Bergamo, Milano, Rimini, Bologna, Cagliari, Ferrara, Napoli, Pavia,Perugia, Roma, Sondrio, Venezia, Pesaro, Ravenna, Torino, Varese, Cremona, Messina, Palermo e Savona.

L'indagine si è dipanata nell'arco di oltre 6 mesi, condotta da agenti sotto copertura che hanno monitorato circa 130 spazi virtuali con utenti di tutto il mondo a scambiare migliaia di immagini con abusi su minori.

Quanto agli utenti esteri della community internazionale dei pedofili, sono stati tutti segnalati agli stati interessati.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici con decine di migliaia di file pedopornografici. Tutto il materiale sarà sottoposto a ulteriori analisi, non sono esclusi altri risvolti.