Rao, accelerata Pisa. Attesa per Ferrah

Nerazzurri protagonisti sul mercato: avanti per Rao, ma anche Compagnon. Ferrah atteso dopo il ritiro. Tutti gli aggiornamenti

PISA — La dirigenza nerazzurra continua a muoversi su più fronti per consegnare a Paolo Bianco una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione. Tra accelerazioni, ritorni di fiamma e piste più complicate, le ultime ore hanno portato novità significative soprattutto per Mattia Compagnon ed Emanuele Rao, mentre resta ormai in dirittura d'arrivo l'operazione che porterà in nerazzurro Ichem Ferrah.

Il nome che ha registrato i maggiori sviluppi è quello di Mattia Compagnon. Il giocatore, riscattato dal Venezia dalla Juventus per circa un milione di euro, non rientra nei programmi dei lagunari per il prossimo campionato di Serie A ed è stato messo sul mercato. Dopo gli interessamenti di Palermo, Cremonese e Verona, e il tentativo dell'Avellino, respinto dal calciatore, il Pisa si è inserito nella trattativa. A favorire l'operazione potrebbe essere anche il possibile trasferimento di Simone Scuffet al Venezia, con le due società che potrebbero trovare una formula utile a soddisfare entrambe le esigenze.

Per il reparto difensivo torna invece d'attualità Alessandro Dellavalle, centrale di proprietà del Torino. Il suo nome era già stato accostato al Pisa due stagioni fa, prima della scelta del Mantova. Adesso il difensore potrebbe tornare tra gli obiettivi per rinforzare il pacchetto arretrato.

Novità importanti arrivano anche sul fronte Emanuele Rao. Dopo l'offerta presentata dal Pisa al Napoli, il quadro sembra essersi ulteriormente semplificato. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, infatti, il Palermo avrebbe deciso di ritirarsi dalla corsa al giovane esterno offensivo. Un passo indietro che consentirebbe ai nerazzurri di guadagnare terreno e di presentarsi ora in posizione di vantaggio nella trattativa.

Nel reparto offensivo resta inoltre aperta la ricerca di un'altra punta. Tra i profili valutati c'è anche Gabriele Artistico, attaccante di proprietà della Lazio, reduce da una stagione da 13 gol in prestito allo Spezia. Parallelamente resta viva la pista che porta a Fabio Abiuso, anche se la richiesta della Carrarese continua a essere considerata elevata. Con il club apuano resta aperto anche il dialogo per Zanon, mentre sono ormai sfumati gli obiettivi Matteo Cocchi, destinato al Padova, e Simone D'Uffizi, che ha scelto di proseguire la propria esperienza all'Ascoli.

Capitolo a parte per Ichem Ferrah, ormai vicino a diventare un nuovo giocatore del Pisa. L'esterno franco-algerino arriverà a titolo definitivo per una cifra vicina ai 2 milioni di euro e firmerà un contratto fino al 2030. Il suo arrivo è previsto al termine del ritiro di Morgex, salvo eventuali tempi tecnici legati alle procedure internazionali del Transfer Matching System.

Anche sul fronte delle uscite il mercato resta in movimento. Rafiu Durosinmi ha completato gli accertamenti con il Racing Genk e nelle prossime ore firmerà un contratto valido fino al 2030. Al Pisa andranno 10,5 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno alcuni bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. L'ufficialità del trasferimento è attesa a breve dopo il Tms. Scuffet è sempre più vicino al Venezia che gli ha offerto un biennale, mentre il Palermo continua a seguire Stefano Moreo, ma c'è anche il Parma. La posizione del Pisa, però, non cambia: l'attaccante partirà soltanto davanti a un'offerta ritenuta adeguata dal club, che continua a considerarlo una pedina importante nonostante il contratto in scadenza. Il giovane Federico Buemi invece, svincolatosi dal Pisa, è stato ingaggiato dal Parma.

Infine, tra gli ex nerazzurri, si registra l'interesse del Trabzonspor per Ebenezer Akinsanmiro, rientrato all'Inter dopo il prestito a Pisa e seguito anche dal Monza. Sempre sugli ex nerazzurri Calvin Stengs si è svincolato dal Feyenoord ed è libero sul mercato.