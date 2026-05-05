Allerta, scuole chiuse ed evacuazioni ad Asciano

Confermata la chiusura dei plessi e ordinanza urgente per il rischio idrogeologico dopo il rogo: coinvolte diverse aree collinari della frazione

SAN GIULIANO TERME — Scatta l’evacuazione in alcune zone del territorio comunale di San Giuliano ad Asciano Pisano dopo l’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico. Il provvedimento è stato adottato nel pomeriggio di Martedì 5 Maggio, al termine delle verifiche tecniche legate alle condizioni del terreno già compromesso dall’incendio dei giorni scorsi sul Monte Faeta.

Le piogge recenti, unite alla fragilità del suolo, aumentano il rischio di ruscellamenti con trasporto di detriti verso valle. Per questo il Comune ha disposto un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità.

“A seguito dell’allerta meteo arancione emessa dalla Regione Toscana per rischio idrogeologico e delle verifiche tecniche effettuate nel pomeriggio di oggi, è stata emanata un’ordinanza contingibile e urgente per la tutela della pubblica incolumità. Le recenti piogge, unite alla fragilità del terreno già interessato dall’incendio nei giorni scorsi, rendono infatti possibile il verificarsi di fenomeni di ruscellamento, con trasporto di detriti e materiale residuo verso valle. A decorrere dalle ore 19:00 di oggi, martedì 5 maggio 2026, e fino al termine dell’emergenza, è disposta l’evacuazione dei residenti e dimoranti nelle abitazioni individuate nelle seguenti aree: località Sugherone, via del Tommasone, via delle Casette, via del Falcione, via Valligiana, via di Ragnaia”.

I cittadini interessati devono lasciare le proprie abitazioni e trovare una sistemazione autonoma. Per chi ne avesse bisogno è attivo il Centro Operativo Comunale, contattabile al numero 050 819299, operativo 24 ore su 24.

“Coloro che non dispongono di soluzioni autonome possono contattare il Centro Operativo Comunale (COC) al numero 050 819299, attivo h24, per essere indirizzati alle strutture di accoglienza predisposte dal Comune. Il numero è attivo anche per segnalare la presenza di persone non autosufficienti o in difficoltà, al fine di attivare gli interventi di assistenza necessari”.

Inoltre, con una seconda ordinanza, il sindaco ha confermato anche per domani, mercoledì 6 Maggio, la chiusura delle scuole nella frazione.