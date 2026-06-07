Da giovedì 11 giugno chiude il Ponte sul Serchio

Dall'11 Giugno chiusura totale al traffico. Obiettivo riaprire a Settembre con doppio senso e maggiore sicurezza stradale. Previsti tempi lunghi

SAN GIULIANO TERME — Entrano nel vivo gli interventi di riqualificazione del ponte sul Serchio a Ripafratta. Dopo l'assemblea pubblica organizzata nei giorni scorsi con i cittadini, la Provincia di Pisa ha definito il cronoprogramma delle opere che comporteranno la chiusura completa al traffico della struttura a partire dall'11 Giugno.

All'incontro hanno partecipato il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, anche sindaco di Vecchiano, il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli, i tecnici provinciali guidati dal dirigente alla Viabilità e Infrastrutture Cristiano Ristori e i rappresentanti dell'impresa incaricata dei lavori.

"La consegna del cantiere avverrà lunedì 8 giugno, e dall'11 giugno, con la chiusura delle scuole, inizieranno le lavorazioni con chiusura completa al traffico", ha detto Angori. Il presidente della Provincia ha spiegato che gli interventi riguarderanno il consolidamento dell'impalcato, il rifacimento delle spallette e dei parapetti, con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza dell'infrastruttura.

L'investimento complessivo ammonta a circa un milione di euro. Al termine dei lavori sarà inoltre ripristinata la piena capacità di carico per i mezzi pesanti e tornerà il doppio senso di marcia. Secondo il cronoprogramma predisposto dalla Provincia, la riapertura è prevista entro il 15 Settembre, in concomitanza con la ripresa dell'attività scolastica.

Successivamente proseguiranno le lavorazioni nella parte inferiore del ponte, con alcune fasi che richiederanno l'istituzione del senso unico alternato per consentire il completamento delle opere più specialistiche.

"Si tratta di un impegno importante che, a nove anni di distanza dall’incidente mortale in cui persero la vita tre persone, restituirà alle nostre comunità un’infrastruttura molto utilizzata in una zona al confine fra i comuni di San Giuliano Terme, Vecchiano e Lucca", ha detto Cecchelli. "Dopo aver completato i lavori al ponte sull’Ozzeri, infatti, ora è la volta di quello sul Serchio dove, a interventi finiti sarà ripristinata la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Sono grato all’amministrazione provinciale per il lavoro e per l’impegno a restituire alle nostre comunità una viabilità piena e sicura".

Durante l'assemblea è stato affrontato anche il tema di una nuova infrastruttura di collegamento tra Ripafratta e Filettole. I Comuni di Vecchiano e San Giuliano Terme hanno infatti avviato un confronto con la Regione Toscana per valutare la possibilità di recuperare il tracciato dismesso della vecchia A11 e realizzare un nuovo ponte sul Serchio.

"Ci è stato garantito che il percorso istituzionale sarà avviato anche per verificare modalità di messa a punto della proposta avanzata dai due Comuni che punta a una soluzione strutturale", hanno aggiunto Angori e Cecchelli. I due amministratori hanno però sottolineato che, anche in presenza delle necessarie risorse economiche e della fattibilità tecnica, la realizzazione di una nuova infrastruttura richiederebbe tempi lunghi. Per questo motivo gli interventi sul ponte esistente vengono considerati indispensabili per garantire sicurezza e funzionalità alla viabilità del territorio.