Polo della riabilitazione aperto a pieno regime

Superate le criticità di connessione alla rete internet e telefonica adesso la fase di trasferimento può dirsi ultimata

SAN GIULIANO TERME — "Da oggi il nuovo polo della riabilitazione dell’Ausl a San Giuliano Terme è definitivamente attivo". Lo annuncia in una nota l'azienda sanitaria, superate le criticità di connessione alla rete internet e telefonica. Problematiche che, spiega l'Asl "hanno creato qualche malumore".

Risolte grazie all'intervento di Telecom e al supporto di Estar ed Ausl, adesso la fase di trasferimento può dirsi ultimata.

“Non è stato semplice - dice Cristina Laddaga, direttore Area Sud del Dipartimento di Riabilitazione - esattamente come quando ci siamo trasferiti da Pontedera a Fornacette, al centro di riabilitazione 'Luciana Segenni'. Sarà inevitabile un periodo di rodaggio per tutti, ma la nuova e moderna struttura rappresenta per l'Ausl Toscana nord ovest un'opportunità, soprattutto se alla parte ambulatoriale sarà aggiunta quella di degenza. E questo è uno dei motivi per il quale abbiamo dato il via libera allo spostamento".

“Per quanto riguarda gli utenti – dice la dottoressa Elisabetta Geri, responsabile della struttura di San Giuliano – la nuova collocazione del servizio potrà andare incontro a qualche critica, essendo il territorio della zona pisana vasto e con un popolazione molto parcellizzata, ma l’importante è aver mantenuto la qualità del servizio pubblico, di cui tutti noi siamo molto orgogliosi".