L'attività di via Vittorio Veneto, nel cuore del paese, riparte con la nuova gestione dell'imprenditore Edoardo Scavone

SAN GIULIANO TERME — A Pontasserchio rinasce la storica Ferramenta. Un nuovo inizio per l'attività nel cuore del paese, al numero 112 di via Vittorio Veneto, che riparte con la nuova gestione dell'imprenditore Edoardo Scavone, 43 anni.

Al taglio del nastro erano presenti anche la vicesindaca di San Giuliano Terme Lucia Scatena, il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi, Alessio Giovarruscio e Francesca Cagnoni, rispettivamente responsabile area sindacale e responsabile area Credito dell'associazione di categoria.

“Dopo 13 anni da dipendente e responsabile acquisti nel settore dell'edilizia e della vendita dei materiali edili è la mia prima esperienza da imprenditore, un sogno che si realizza - afferma entusiasta il titolare della Ferramenta di Pontasserchio Edoardo Scavone - È davvero un momento emozionante, sabato prossimo, 1 aprile, sposerò la mia fidanzata Roberta, e adesso questa apertura che volevo da tanto tempo. La ferramenta e mesticheria a Pontasserchio esisteva dal 1974 e da cliente l'ho frequentata molte volte, è uno dei negozi più conosciuti del paese: appena ho saputo dell'occasione non ci ho pensato due volte”. L'imprenditore punterà su “un vasto assortimento per cercare di soddisfare tutte le esigenze, in particolare con prodotti per pitture, vernici e smalti, oltre a un nuovo tintometro e servizio di duplicazione chiavi”.

“Un grande esempio di volontà di impresa, un dipendente che dopo tanti anni di lavoro nello stesso settore decide di mettersi in proprio in un momento storico come questo merita sicuramente un plauso e tutto il supporto possibile - commenta Stefano Maestri Accesi - Ci fa piacere che il negozio punti molto sulla qualità del servizio e che sia consapevole delle esigenze del cliente, una mossa vincente per chi oggi decide di aprire un'attività”.

“Siamo estremamente felici per questa nuova apertura - aggiunge la vicesindaca- la ferramenta nella borgata del centro storico di Pontasserchio è un'attività storica, un punto di riferimento per il paese e per tutta la comunità, fornita di qualunque cosa per piccole e grandi manutenzioni. Facciamo i nostri migliori auguri per questa nuova avventura".