Scienze sociali, atenei pisani in vetta

Scuola Normale superiore e Sant’Anna sono prime in Italia nella classifica di settore diffusa da Times Higher Education

PISA — La Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant’Anna sono in vetta alla classifica diffusa da Times Higher Education per le scienze sociali.

I due atenei pisani si sono posizionati rispettivamente primo e secondo in italia.

In particolare le “Scienze politiche internazionali” e quelle “Sociologiche” rappresentano l’offerta formativa della Scuola Normale con la propria Classe di Scienze politico-sociali, che ha sede a Firenze: in entrambi i settori la Scuola Normale è prima in Italia e rientra nella fascia dal 176esimo al 200esimo posto a livello mondiale. A determinare il punteggio complessivo della Scuola Normale in questa classifica è soprattutto il parametro Citation, ovvero il numero e la qualità delle citazioni di studi scientifici di studiosi della Classe di Scienze politico-sociali, 89.8 (la prima Università al mondo, Oxford, nel parametro Citation ottiene 87.7). Buona la performance anche nel parametro International Outlook, ovvero la presenza di studenti e professori stranieri nello staff.

La Scuola Superiore Sant’Anna si classifica in seconda posizione per l’Italia, a pari merito con l’Università di Bologna, nella fascia mondiale dal 201 al 250esimo posto. Per la Scuola Superiore Sant'Anna, il ranking ha preso in considerazione i settori di Scienza politica e di Filosofia politica. Tra i parametri valutati, la qualità dell’ambiente formativo ha ottenuto il risultato migliore. A determinare questo risultato hanno contribuito anche la qualità della ricerca e il numero di citazioni.

La classifica di settore Social Sciences THE World University Rankings è stata pubblicata dal periodico britannico Times Higher Education e include 870 atenei di tutto il mondo. A occupare le prime posizioni sono Oxford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Stanford University.