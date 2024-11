Serie B e "Fattore campo", Pisa ci riprova

Riparte la nuova edizione dell'iniziativa per riqualificare le aree sportive italiane. La città in lizza con la pista indoor del campo "Cino Cini"

PISA — Torna con tantissime novità la quarta edizione di Fattore Campo, l’iniziativa di BKT per donare nuovi spazi di gioco nelle città della Serie BKT, legata al BKTpremia che per la stagione 2024-2025 sarà completamente rinnovato.

La Lega ha scelto di investire in progetti di riqualificazione delle aree dedicate allo sport e al tempo libero presenti nei Comuni della Serie BKT. La prima edizione ha visto vincitrici la città di Lecce con l’inaugurazione del nuovo campo di calcetto nella zona 167 e Cosenza dove è stato costruito un parco giochi inclusivo adiacente allo stadio. Fattore Campo 2022-23, invece, ha eletto vincitori i progetti di Palermo e Como, quest’ultimo già inaugurato ad Aprile 2024 con una nuovissima area per l’allenamento di Calisthenics. La fine della stagione 2023-24 poi ha decretato la vittoria delle città di Bari e Catanzaro, arrivate in prima e seconda posizione. In Puglia il campo del Redentore, situato in una zona cerniera della città, avrà presto una zona dedicata agli sport da rete. In Calabria invece un campo polifunzionale nel quartiere Mater Domini.

Pisa ci riprova anche quest'anno recupero per la riqualificazione del rettilineo indoor di atletica posto all’interno del complesso sportivo denominato “Campo Scuola – Cino Cini”. L’impianto selezionato, realizzato con i fondi di Italia 90, risente del trascorso del tempo e dell’uso massivo e quotidiano da parte degli atleti agonisti e degli amatori.

La proposta d’intervento è incentrata sul recupero complessivo, in particolar modo sulla riqualificazione delle strutture di copertura e di chiusura laterale ormai completamente usurate non più idonee a garantire un adeguato comfort sportivo specialmente nei giorni di pioggia e nella stagione invernale (il periodo di massimo uso della struttura).

Il Campo Scuola Cino Cini rappresenta il luogo da cui parte la corsa di Pisa. Situato in via Atleti Azzurri d’Italia, a poca distanza dal centro e, di conseguenza, dall’Arena Garbaldi – Romeo Anconetani, è sede delle attività della Fidal, con le sue piste di atletica e le sue strutture di allenamento a disposizione, in ogni periodo dell’anno, degli atleti che puntano al record più importante: gareggiare. Il rifacimento del rettilineo indoor vuole contribuire a realizzare le migliori condizioni ambientali per tutti gli atleti interessati dall’allenamento sulle brevi distanze. Perché anche se gli inverni sono lunghi, la voglia di vincere non conosce stagioni.

Per scegliere di far vincere Pisa tutti gli utenti e tifosi delle varie squadre provenienti dalle città del campionato di Serie B dovranno interagire con la piattaforma di Fattore Campo su www.fattorecampo.org e su www.fattorecampo.org