Evaso dal carcere di Teramo, lo aveva già fatto in Toscana

Roberto Saviano: «Messina Denaro criminale ambiguo e bizzarro. Voleva beffare lo Stato, come fece suo padre, ma non è andata così»

Era il 2010 quando il detenuto si calò all'esterno del carcere di Pisa con un lenzuolo. Si trovava nel penitenziario per omicidio e tentato omicidio

TERAMO — Non è chiaro se sia stato aiutato nella fuga tramite un drone, sta di fatto che la notte scorsa un detenuto è evaso dal carcere di Teramo.

Sì ma non era per lui la prima volta. Era infatti già evaso con un altro prigioniero in Toscana nel 2010.

L'uomo si trovava a quel tempo nel carcere Don Bosco di Pisa per omicidio e tentato omicidio: con un lenzuolo si calò all'esterno del penitenziario. Venne riacciuffato alcuni mesi dopo, così come l'altro detenuto.