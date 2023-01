Italia più cara, in Toscana 1.800 euro in più a famiglia

Ecco la classifica delle regioni e delle città italiane più care per inflazione e per spesa media a famiglia registrate tra il 2021 ed il 2022

FIRENZE — Le regioni e le città più care d'Italia nel 2022 sono state messe in fila nella classifica stilata dall'Unione Nazionale Consumatori sulla base dell'aumento del costo della vita, lo studio si basa sull'inflazione media e non su quella tendenziale con la spesa che una famiglia nel 2022 ha pagato effettivamente in più rispetto al 2021.

La Toscana è all'ottavo posto, sopra la media nazionale, con una inflazione media di 8,2% ed una spesa media per famiglia di 1.800 euro in più nel 2022 rispetto al 2021.

La città più cara è il capoluogo, le famiglie fiorentine hanno speso quasi 2.000 euro in più mentre Pisa è la più "economica" con un aumento di 1.750 euro.

Toscana 1.817 8,2 Firenze 1.982 8,5 Pistoia 1.939 8,6 Arezzo 1.939 8,6 Grosseto 1.939 8,6 Siena 1.871 8,3 Massa-Carrara 1.781 7,9 Lucca 1.758 7,8 Livorno 1.758 7,8 Pisa 1.758 7,8

La classifica delle città più care

In testa alle città che nel 2022 registrano i maggiori rincari, Bolzano, dove l'inflazione media pari a 9,7% comporta per una famiglia una spesa aggiuntiva, rispetto al 2021, pari a 2.578 euro. Al secondo posto Trento con un rialzo dei prezzi del 9,3% ed un incremento di spesa pari a 2.434 euro. Terza Bologna, con il 9% ed una spesa supplementare di 2.245 euro a famiglia.

Seguono Forlì e Cesana (9,2%, 2223 euro), poi Milano (8,1%, 2199 euro), Piacenza (9,1%, 2199 euro), Ravenna (9%, 2175 euro) Brescia (8,2%, +2162 euro) e Varese (8,1%, 2136 euro). Chiude la top ten Verona (9%, 2095 euro).

Catania è la città con l'inflazione media più alta d'Italia, 10,3% e al primo posto tra le città del Mezzogiorno in termini di spesa, con 2.045 euro rispetto al 2021 (12° posto in Italia). Per il solo Sud, ossia senza le Isole, vince Pescara con un costo addizionale di 1789 euro in più rispetto al 2021 (+8,8%). Perugia è la prima del Centro Italia quanto a spesa aggiuntiva, 2.045 euro.

La città più virtuosa è Campobasso, con un'inflazione del 7,5% e una spesa per una famiglia tipo che sale di 1.373 euro. Al 2° posto Catanzaro con 1.382 euro e sul gradino più basso del podio Potenza con 1.402 euro.

In testa alla classifica delle regioni più "costose" del 2022 con un'inflazione media pari al 9,4%, il Trentino che registra un aggravio medio rispetto al 2021 pari a 2443 euro a famiglia, importo che decolla a 2.541 euro per la Provincia autonoma di Bolzano (+9,7%) e scende a 2398 euro per la Provincia autonoma di Trento (+9,3%). In Lombardia la crescita dei prezzi del 7,8% implica un'impennata del costo della vita pari a 2.027 euro a famiglia. Al 3° posto l'Emilia Romagna, con un rincaro di 1.998 euro.

La regione più conveniente è il Molise, con una spesa superiore di 1.373 euro. Al 2° posto la Basilicata con 1.375 euro. In terza posizione la Puglia con 1.408 euro.

Confrontando i dati a livello regionale Torino è la città con la stangata più alta per il Piemonte (+7,5% l'inflazione, 1725 euro), Imperia per la Liguria e la terza inflazione più alta d'Italia, Verona per il Veneto, Trieste per il Friuli Venezia Giulia, Firenze per la Toscana con 8,5%, 1.982 euro di spesa, Ascoli Piceno per le Marche, Avellino per la Campania, Bari per la Puglia, Cosenza per la Calabria, Sassari per la Sardegna.

Classifica completa delle città più care del 2022





N Città Rincaro 2022 per la famiglia media (in euro) Inflazione media 2022 1 Bolzano 2578 9,7 2 Trento 2434 9,3 3 Bologna 2245 9 4 Forlì-Cesena 2223 9,2 5 Milano 2199 8,1 5 Piacenza 2199 9,1 7 Ravenna 2175 9 8 Brescia 2162 8,2 9 Varese 2136 8,1 10 Verona 2095 9 11 Padova 2071 8,9 12 Perugia 2045 8,9 12 Catania 2045 10,3 14 Mantova 2031 8 14 Lecco 2031 8 16 Treviso 2025 8,7 17 Modena 2006 8,3 17 Ferrara 2006 8,3 19 Palermo 2005 10,1 20 Vicenza 2002 8,6 21 Trieste 1996 8,6 22 Imperia 1983 9,9 23 Firenze 1982 8,5 24 Pavia 1978 7,5 25 Rimini 1957 8,1 26 Pordenone 1949 8,4 27 Genova 1940 8,9 28 Pistoia 1939 8,6 28 Arezzo 1939 8,6 28 Grosseto 1939 8,6 31 Venezia 1924 8 32 Cremona 1899 7,2 33 La Spezia 1892 9 34 Terni 1884 8,2 35 Udine 1880 8,1 36 Como 1872 7,1 37 Siena 1871 8,3 38 Parma 1837 7,6 39 Gorizia 1822 8,2 40 Reggio Emilia 1812 7,5 40 Messina 1812 9,5 42 Bergamo 1793 6,8 43 Pescara 1789 8,8 44 Belluno 1783 8 45 Massa-Carrara 1781 7,9 46 Roma 1780 7,6 47 Lodi 1777 7 48 Teramo 1769 8,7 49 Viterbo 1766 7,8 ITALIA 1761 8,1 50 Lucca 1758 7,8 50 Livorno 1758 7,8 50 Pisa 1758 7,8 53 Siracusa 1755 9,2 54 Trapani 1736 9,1 55 Aosta 1733 7 56 Torino 1725 7,5 57 Rovigo 1722 7,4 58 Alessandria 1688 7,6 59 Cosenza 1662 8,9 60 Avellino 1653 8,5 61 Benevento 1634 8,4 62 Novara 1622 7,3 63 Biella 1614 7,6 64 Caltanissetta 1602 8,4 64 Sassari 1602 8,9 66 Napoli 1598 7,9 67 Cagliari 1578 8,4 68 Ascoli Piceno 1568 8,3 69 Cuneo 1555 7 70 Caserta 1498 7,7 71 Vercelli 1486 7 72 Bari 1475 8,5 73 Macerata 1474 7,8 74 Brindisi 1458 8,8 75 Reggio Calabria 1438 7,7 76 Ancona 1431 7,2 77 Potenza 1402 7,1 78 Catanzaro 1382 7,4 79 Campobasso 1373 7,5





Classifica delle regioni più care del 2022

N Regioni, province autonome e ripartizioni Rincaro 2022 per la famiglia media (in euro) Inflazione media 2022 Provincia Bolzano 2541 9,7 1 Trentino Alto Adige 2443 9,4 Provincia Trento 2398 9,3 2 Lombardia 2027 7,8 NORD-EST 2022 8,6 3 Emilia Romagna 1998 8,4 4 Umbria 1965 8,7 5 Veneto 1946 8,5 NORD-OVEST 1895 7,8 6 Friuli-Venezia Giulia 1871 8,2 7 Liguria 1857 9 8 Toscana 1817 8,2 9 Sicilia 1813 9,7 ISOLE 1785 9,7 ITALIA 1761 8,1 10 Abruzzo 1755 8,8 CENTRO 1731 7,9 11 Lazio 1714 7,7 12 Valle d'Aosta 1708 6,9 13 Piemonte 1637 7,5 14 Sardegna 1603 9,1 15 Campania 1506 7,9 SUD 1492 8,2 16 Marche 1482 7,6 17 Calabria 1482 8,1 18 Puglia 1408 8,7 19 Basilicata 1375 7,1 20 Molise 1373 7,5

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Classifica delle città più care del 2020, suddivise per regione





Ripartizione Regioni e province autonome Città Rincaro 2022 per la famiglia media (in euro) Inflazione media 2022 ITALIA 1761 8,1 NORD-OVEST 1895 7,8 Piemonte 1637 7,5 Torino 1725 7,5 Alessandria 1688 7,6 Novara 1622 7,3 Biella 1614 7,6 Cuneo 1555 7 Vercelli 1486 7 Valle d'Aosta 1708 6,9 Aosta 1733 7 Liguria 1857 9 Imperia 1983 9,9 Genova 1940 8,9 La Spezia 1892 9 Lombardia 2027 7,8 Milano 2199 8,1 Brescia 2162 8,2 Varese 2136 8,1 Mantova 2031 8 Lecco 2031 8 Pavia 1978 7,5 Cremona 1899 7,2 Como 1872 7,1 Bergamo 1793 6,8 Lodi 1777 7 NORD-EST 2022 8,6 Trentino Alto Adige 2443 9,4 Provincia Bolzano 2541 9,7 Provincia Trento 2398 9,3 Bolzano 2578 9,7 Trento 2434 9,3 Veneto 1946 8,5 Verona 2095 9 Padova 2071 8,9 Treviso 2025 8,7 Vicenza 2002 8,6 Venezia 1924 8 Belluno 1783 8 Rovigo 1722 7,4 Friuli-Venezia Giulia 1871 8,2 Trieste 1996 8,6 Pordenone 1949 8,4 Udine 1880 8,1 Gorizia 1822 8,2 Emilia Romagna 1998 8,4 Bologna 2245 9 Forlì-Cesena 2223 9,2 Piacenza 2199 9,1 Ravenna 2175 9 Modena 2006 8,3 Ferrara 2006 8,3 Rimini 1957 8,1 Parma 1837 7,6 Reggio Emilia 1812 7,5 CENTRO 1731 7,9 Toscana 1817 8,2 Firenze 1982 8,5 Pistoia 1939 8,6 Arezzo 1939 8,6 Grosseto 1939 8,6 Siena 1871 8,3 Massa-Carrara 1781 7,9 Lucca 1758 7,8 Livorno 1758 7,8 Pisa 1758 7,8 Umbria 1965 8,7 Perugia 2045 8,9 Terni 1884 8,2 Marche 1482 7,6 Ascoli Piceno 1568 8,3 Macerata 1474 7,8 Ancona 1431 7,2 Lazio 1714 7,7 Roma 1780 7,6 Viterbo 1766 7,8 SUD 1492 8,2 Abruzzo 1755 8,8 Pescara 1789 8,8 Teramo 1769 8,7 Molise 1373 7,5 Campobasso 1373 7,5 Campania 1506 7,9 Avellino 1653 8,5 Benevento 1634 8,4 Napoli 1598 7,9 Caserta 1498 7,7 Puglia 1408 8,7 Bari 1475 8,5 Brindisi 1458 8,8 Basilicata 1375 7,1 Potenza 1402 7,1 Calabria 1482 8,1 Cosenza 1662 8,9 Reggio Calabria 1438 7,7 Catanzaro 1382 7,4 ISOLE 1785 9,7 Sicilia 1813 9,7 Catania 2045 10,3 Palermo 2005 10,1 Messina 1812 9,5 Siracusa 1755 9,2 Trapani 1736 9,1 Caltanissetta 1602 8,4 Sardegna 1603 9,1 Sassari 1602 8,9 Cagliari 1578 8,4

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat