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Attualità Mercoledì 03 Giugno 2026 ore 14:15

Due atenei toscani nella top 300 del Cwur

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Le università di Firenze e Pisa tra le prime 10 in Italia e tra le migliori 300 al mondo nella classifica del Center for World University Rankings



FIRENZE-PISA — Due università toscane si posizionano tra le prime 10 in Italia e tra le migliori 300 al mondo nella classifica del Center for World University Rankings (Cwur): si tratta degli atenei di Firenze e Pisa, che occupano rispettivamente il settimo e l'ottavo posto tra le università italiane. 

Nel ranking mondiale, che analizza circa 21.300 atenei di tutto il mondo, l'università di Firenze si conferma al settimo posto nella graduatoria nazionale e sale di una posizione in quella mondiale, collocandosi nel primo 1,3% del ranking. L'università di Pisa - ottava tra le italiane - è 293esima nella classifica mondiale e si colloca nella Top 1,4%.

“Firenze è tra i pochi atenei nazionali a confermare le proprie posizioni in un panorama internazionale sempre più competitivo – ha commentato la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci -. L’Ateneo vede riconosciuta la qualità della propria ricerca, testimoniata anche a livello nazionale dalla recente Valutazione della Qualità della Ricerca, e la capacità preparare in maniera efficace le proprie studentesse e i propri studenti”.

La classifica stilata da Center for World University Rankings prende in esame vari indicatori relativi all'educazione (numero di laureati che hanno ottenuto importanti riconoscimenti accademici) e all'occupabilità (ex studenti che hanno ricoperto posizioni di rilievo presso importanti aziende) e li rapporta alle dimensioni degli atenei. Tra gli altri elementi valutati ci sono qualità del corpo docente (numero di accademici che hanno ricevuto riconoscimenti accademici di alto livello) e la ricerca (numero totale di articoli pubblicati, numero di articoli pubblicati su riviste di alto livello, articoli pubblicati su riviste altamente influenti e articoli altamente citati).

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