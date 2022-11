Più sport per tutti, 10 milioni per il 2023

L'arrivo di nuovi fondi è stato annunciato dal presidente della Regione agli Stati generali delle società sportive, con 400mila iscritti in Toscana

FIRENZE — Più sport per tutti e specialmente nelle scuole a partire dalle primarie, con 10 milioni di fondi regionali in arrivo nel 2023: lo stanziamento è stato annunciato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani nel corso degli Stati generali delle società sportive che si sono tenuti ieri al Tuscany Hall di Firenze, organizzati dal Coni fiorentino, con la partecipazione di quasi 1.000 operatori, dirigenti e sportivi delle società dilettantistiche.

Sì perché in Toscana il settore è vitale, con 10.800 società sportive che contano oltre 400mila iscritti. Da qui però bisogna guardare ancora avanti: "E’ stato proposto in questo convegno il tema dello sport più presente nella scuola - ha affermato il presidente Eugenio Giani - per cui deve arrivare forte il messaggio al nuovo ministro della Pubblica istruzione affinché, come negli altri paesi europei, almeno due ore o un’ora siano con istruttori specializzati anche nella scuola primaria”.

Il presidente Giani ha poi parlato dell'impiantistica: “La Toscana negli ultimi due anni ha messo 32 milioni con bandi rivolti ai Comuni. Altri 10 milioni li metteremo nel bilancio del 2023. E abbiamo voluto dare un segnale forte destinando 5 milioni su quello che potrà chiamarsi impianto Pegaso, la piscina di San Bartolo a Cintoia a Firenze. Insomma un impegno forte anche sull’impiantistica da parte della Regione”.