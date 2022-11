L'adozione in 40 lettere di figli, mamme e papà

Storie diverse per un'unico tema affrontato da più punti di vista, tutti col sotteso emotivo di chi vive il percorso. Il libro presentato in Regione

FIRENZE — L'adozione in 40 lettere inedite di chi vive il percorso in presa diretta, con un sotteso emotivo e personale che affronta la tematica sotto più punti di vista attraverso gli scritti di figli adottivi, loro genitori, parenti ma anche madri che hanno dato il proprio figlio in adozione; e poi le testimonianze dei professionisti tra giudici, assistenti sociali, psicologi, incaricati di curare procedure. E' "Cara Adozione 2", il libro presentato oggi in Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze.

Il volume che mette al centro l'accoglienza e la reciprocità è curato da Roberta Cellore, membro direttivo dell’associazione ItaliaAdozioni, e a illustrarne i contenuti oggi nella sala Esposizioni della sede della presidenza della della giunta regionale toscana sono arrivati il presidente stesso, Eugenio Giani, l’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli, la presidente di ItaliaAdozioni Ivana Lazzarini, la volontaria della stessa associazione Barbara Confortini e Raffaella Pregliasco, ricercatrice presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze.

Apertura, elaborazione della genitorialità ma anche del ruolo di figlio, e poi dubbi e slancio alla ricerca delle origini che tocca tanti figli adottivi, non tutti: c'è tutto questo anche nel libro suddiviso in due sezioni e che segue il Cara Adozione pubblicato ormai 6 anni fa.

"L’intera comunità regionale - ha sottolineato Spinelli - fa della condivisione, della partecipazione attiva e dei valori di accoglienza, multiculturalità e lontananza da qualsiasi tipo di stereotipi uno dei suoi tratti distintivi”.

Anche il presidente Giani ha concentrato il suo intervento sul percorso adottivo in Toscana: "La Regione - ha osservato - è presente in questa realtà nell’impegno a garantire trasparenza, correttezza e la dovuta sensibilità al percorso adottivo e a quello che accompagna la ricerca delle origini con il suo sostegno alle associazioni ed alle istituzioni, come l’Istituto degli Innocenti, che da oltre 600 anni garantiscono accoglienza, educazione e sostegno alla genitorialità”.

Tra i contenuti figurano contributi di pregio fra cui quello del già presidente del tribunale dei minori di Genova Adriano Sansa insieme agli interventi di Silvia Bruffa (assistente sociale), Francesca Carioni (docente e vicepresidente di ItaliaAdozioni), Maurizio Corte (giornalista e docente di Giornalismo interculturale all’Università di Verona), Giuseppina Facchi (psicologa e psicoterapeuta), Emanuela Signorelli (avvocato). La copertina è stata illustrata da Gabriela Du Bois.