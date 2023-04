Sonno da gufi? Maggior rischio stress, alcol e fumo

Uno studio di ricercatori toscani fuga ogni dubbio: chi tira tardi fino alle ore piccole ha predisposizione più elevata a comportamenti a rischio

PISA — Sonno da gufi? Ebbene: chi tira tardi fino alle ore piccole e va a letto a notte inoltrata ha risposta allo stress meno efficace ed è maggiormente esposto a comportamenti a rischio tra alcol e fumo. A stabilirlo è uno studio condotto da ricercatori toscani, dell'università di Pisa, che hanno monitorato 120 persone adulte e in buone condizioni di salute.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Chronobiology International, prima firma Francy Cruz Sanabria. Sono stati analizzati comportamenti ed abitudini dei soggetti parte del campione, ed è emerso che sì: il sonno fa la differenza.

La quota di comportamenti 'gufo' è propria del 15% circa del campione, controbilanciata da una percentuale affine di 'allodole', ovvero i fautori del motto per cui il mattino ha l'oro in bocca che si svegliano sul far dell'alba o quasi.

Nei soggetti gufo, è stata rilevata una minor resilienza rispetto a stress o eventi traumatici, con risposte a questo tipo di eventi che possono sfociare in comportamenti a rischio come il fumo o l'assunzione smodata di alcol.