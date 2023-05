EcoDays 2023, oltre mille persone in visita

Invertito il corso del Canale emiliano-romagnolo: come è stata salvata Ravenna dalle inondazioni

I cittadini hanno toccato con mano la realtà di Ecofor service che produce valore per la comunità ed il territorio nel rispetto dell’ambiente.

PONTEDERA — “Abbiamo riscontrato interesse da parte dei ragazzi e da parte delle persone. Non solo i numeri sono stati incoraggianti – dice il Presidente della Ecofor Service SpA Antonio Pasquinucci – ma anche la qualità dell’attenzione e la curiosità dei visitatori sono state molto positive. La gente è intervenuta con domande puntuali e richieste mirate, segno che la sensibilità sulle tematiche ambientali e sul nostro lavoro sta crescendo. E la sfida per il futuro, su cui stiamo già concretamente ragionando, è quella di organizzare un seguito a questi processi con iniziative convegni ed eventi che ci terranno compagnia tutto l’anno”

La manifestazione di Ecofor Service si è infatti conclusa oggi alle13 con la partecipazione di circa 1500 persone, tra studenti e cittadini che hanno visitato gli impianti di Gello ed il padiglione montato per l’occasione per esporre i lavori delle varie scuole della Valdera - visibili anche online sul sito https://www.ecozoomer.it/zoomlab/ - che hanno partecipato al progetto EcoZoomer.

“Siamo molto soddisfatti del gradimento espresso dal pubblico per gli ECODAYS e ringrazio tutte le persone che sono venute a trovarci, le scuole ed i nostri dipendenti senza dimenticare tutte le autorità politiche, culturali e scientifiche che in questi giorni sono intervenute alle nostre iniziative. – dichiara Jacopo Danielli Forti C.d.A. Ecofor Service S.p.A. e AD Forti Holding S.p.A. – Il nostro gruppo tiene particolarmente al ruolo sociale per la ricchezza che produce ed i posti di lavoro che creiamo da più di trent’anni e ci impegniamo anche affinché ogni singola persona sia consapevole che con il proprio comportamento di rispetto dell’ambiente può garantire un futuro green e di benessere alle prossime generazioni”

Dall’autunno proseguirà il progetto EcoZoomer con le scuole secondarie di primo grado dei comuni di Pontedera, Cascina, Casciana Terme – Lari. Il focus sarà sui rifiuti solidi speciali non pericolosi, i processi di conferimento in discarica e la produzione di energia elettrica.

“Ripeteremo gli ECODAYS nel 2024 tra fine Aprile e Maggio - dichiara Rossano Signorini AD di Ecofor Service SpA – e da Settembre ci ritroveremo per gli Eco-Incontri per parlare con esperti, studiosi, giornalisti e personalità scientifiche di sostenibilità ambientale ed economia circolare. Entro fine anno, come annunciato, distribuiremo poi la nostra energia prodotta dai rifiuti con tariffe inferiori del 20% rispetto a quelle di mercato: una iniziativa concreta a beneficio di tutti i cittadini e del territorio che ospita i nostri impianti”