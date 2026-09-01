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Attualità Martedì 01 Settembre 2026 ore 11:23

Rincari alle stelle, ma in Toscana un po' meno

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supermercato

Una ricognizione effettuata da Altroconsumo accende i riflettori sulla corsa dei prezzi nell'intera penisola. Nel Granducato le città più risparmiose



TOSCANA — Prezzi alle stelle sì, rincari sì, ma in Toscana un po' meno. Proprio così: una ricognizione effettuata da Altroconsumo inserisce il Granducato fra i territori in cui riempire il carrello della spesa al supermercato costa meno.

In Toscana, infatti, la spesa media annua a famiglia di 7.124 euro. In una mappa a colori realizzata dall'associazione, la Toscana si inserisce nella fascia 'verde' (spesa fra 6.800 e 7.200 euro) che include anche Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Basilicata e sul filo di lana la Sicilia.

La regione più afflitta dal caro-spesa? La Valle d'Aosta, in fascia 'rossa' con spesa media annua a famiglia di 7.900 euro.

La mappa dei rincari (Fonte: Altroconsumo)

La mappa dei rincari (Fonte: Altroconsumo)

I prezzi sono stati raccolti tra il 16 Febbraio e il 13 Marzo 2026 in 1.158 punti vendita (iper, super e discount), selezionati sulla base di criteri che ne garantiscono la rappresentatività sul territorio. "Abbiamo incluso in classifica super e iper presenti in almeno cinque regioni e di cui abbiamo visitato almeno nove punti vendita; quanto ai discount, trovate le insegne di cui abbiamo visitato almeno 25 negozi", recita la nota metodologica di Altroconsumo.

Scendendo sul territorio, a Lucca si trova il secondo supermercato meno caro d'Italia, mentre altri punti vendita toscani sono nella top ten dei più risparmiosi tra Pistoia, Arezzo, Firenze, Pisa e Prato.

Quanto alle città dove mediamente far la spesa costa meno la Toscana fa da asso pigliatutto, piazzando sulle vette nazionali Pistoia, Lucca, Firenze e Prato come città più economiche, con una spesa media annua a famiglia di circa 6.900 euro, seguono la lombarda Mantova e altre città toscane e venete. Ultime, con una spesa media di 7.700 euro circa, Genova, Sassari, Aosta e Teramo.

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