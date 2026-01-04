La solidarietà per le vittime della tragedia di Crans Montana in una coreografia sulla neve: centinaia di sciatori formano un cuore
Scosse di terremoto in Valtiberina e nel Pisano
La più forte, di magnitudo 2.5, è stata registrata ieri sera ad Anghiari. Un'ora dopo la terra ha tremato anche in provincia di Pisa
TOSCANA — Non si arresta lo sciame sismico che da giorni sta interessando il territorio della Valtiberina, con decine di scosse concentrate in particolare fra Anghiari e Sansepolcro.
Tra ieri e oggi si sono registrati nuovi eventi di lieve entità, rilevati dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
La scossa più forte, di magnitudo 2.5, è stata registrata alle 22,46 di ieri. Le strumentazioni hanno individuato l'epicentro a 5 chilometri a nord est dell'abitato di Anghiari. Questa mattina, alle 7,06 una nuova scossa di magnitudo 2.1.
Poco prima della mezzanotte di ieri, alle 23,54, la terra ha tremato anche nel Pisano, a San Giuliano Terme, dove i sismografi dell'Ingv hanno rilevato una scossa di magnitudo 2.4.
