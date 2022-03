Bando del Demanio, ville e palazzi in concessione

Fra i 22 beni inseriti nel nuovo bando dell'Agenzia delle Dogane ci sono anche un teatro a Pisa e una villa a Firenze

TOSCANA — Ci sono anche il teatro Rossi di Pisa e la villa Carducci Pandolfini a Firenze fra i 22 beni - ex stazioni, ex depositi, ex caserme, palazzi, caselli, ex chiese, fari - inseriti dall’Agenzia del Demanio nel nuovo bando per l'affidamento in concessione o in locazione di immobili del patrimonio dello Stato, attualmente inutilizzati e spesso in stato di degrado, affinchè vengano recuperati e riavviati alla fruizione pubblica attraverso l'affidamento per un periodo massimo di 50 anni a cittadini privati in grado di farsi carico della loro ristrutturazione nonchè del riuso e della gestione.

I bandi sono pubblicati nella sezione Gare e Aste del sito www.agenziademanio.it , c’è tempo fino alle ore 12 del 19 Maggio 2022 per presentare l’offerta.

Oltre ai bandi è possibile visionare tutta la documentazione a supporto sia in italiano che in inglese. Tutte le info sul sito www.agenziademanio.it

ELENCO COMPLETO DEI BENI A BANDO:

Toscana

Teatro Rossi a Pisa

Villa Carducci Pandolfini a Firenze

Friuli Venezia Giulia

Ex Deposito Munizioni Monte di Mezzo a Sagrado (GO)

Ex Casermetta difensiva di Monte Croce Carnico a Paluzza (UD)



Veneto

Ex Casello Roccolo a Pieve di Cadore (BL)

Ex Casello Ronchi a Pieve di Cadore (BL)

Stazione SottoCastello a Pieve di Cadore (BL)

Casello Bacucco sul Po ad Ariano nel Polesine (RO)

Lombardia

Ex Chiesa di San Cristoforo, alloggio indipendente e giardino a Mantova

Unità immobiliare di Via Stenico a Cremona

Liguria

Villa Lieta già Boyd con parco e pertinenze a Sanremo (IM)

Marche

Faro del Cardeto ad Ancona

Casa con Giardino adibita a Dogana a Grottammare (AP)

Lazio

Ex Dogana Torre di Badino a Terracina (LT)

Campania

Bastione Sperone a Capua (CE)

Gran Maestrato di San Lazzaro a Capua (CE)

Basilicata

Casa cantoniera della ferrovia Appulo-Lucana a Irsina (MT)

Calabria

Palazzo dei Principi Lanza di Trabia a San Nicola Arcella (CS)

Sicilia

Ex Caserma Calderi di Ortigia a Siracusa (SR)

Real Casa dei Matti a Palermo

Carcere di San Vito ad Agrigento

Casello Ferroviario Villa Margi a Reitano (ME)