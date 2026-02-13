Scotch di carta re degli acquisti online

Il nastro adesivo per mascherature campione degli acquisti su Amazon con consegna veloce da parte dei clienti toscani. Non è la sola sorpresa

TOSCANA — Toscani patiti dello scotch di carta: è proprio l'insospettabile nastro in carta per mascherature il re 2025 delle vendite su Amazon da parte dei clienti Prime di ben due delle città toscane analizzate dalla società di vendite online, ovvero Firenze e Pisa.

Con questo prodotto ci sono le capsule compatibili per il caffè, i patè per gatti, colle e sigillanti, carta igienica umidificata, pellicola istantanea per fotocamere e gel per igienizzare le mani.

Come si vede non sono forse i primi articoli che balenerebbero per la mente, eppure sono loro i protagonisti del successo delle vendite online con consegna in giornata effettuate in Toscana lo scorso anno, in parziale disallineamento rispetto a quanto registrato a livello nazionale.

Nella top ten dei prodotti acquistati su Amazon da clienti Prime italiani, infatti, lo scotch di carta non figura affatto, mentre restano gettonate le 100 capsule di caffè compatibili, la carta igienica pur se non umidificata e la pellicola istantanea per macchina fotografica.

I più amati dai clienti toscani

L'analisi di Amazon sulle condotte d'acquisto dei clienti Prime nel 2025 ha passato in rassegna diverse città italiane fra cui tre toscane: Firenze, Pisa e Prato.

A Firenze i più comprati sono stati:

nastro in carta per mascheratura

capsule di caffè compatibili

colla per montaggio

sigillante universale

A Pisa:

gel igienizzante mani

nastro in carta per mascheratura

cibo umido per gatti

A Prato:

carta igienica umidificata

capsule di caffè compatibili

pellicola istantanea per fotocamere

Consegne rapide, le più amate

"L’opzione di consegna in giornata è sempre più popolare tra i clienti italiani. Nel 2025, i clienti in Italia hanno effettuato quasi 3 milioni di ordini di prodotti per tutti i giorni con consegna in giornata, per un totale di oltre 6 milioni di prodotti nel corso dell'anno", spiegano gli analisti.

"Le categorie più richieste per la consegna in giornata includono alimentari, cura della persona e prodotti per la casa, dimostrando come i clienti apprezzino la comodità di ricevere rapidamente prodotti di uso quotidiano".

"La consegna in giornata è gratuita per i clienti Prime per ordini di importo superiore a 29 euro, ed è disponibile al costo di 8,99 euro per i clienti non iscritti a Prime".