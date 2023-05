Arpat, oltre mille segnalazioni ambientali in un anno

Il problema più lamentato dai toscani è legato alle emissioni in atmosfera, mentre Firenze e Pisa sono i territori da cui sono giunti più contatti

TOSCANA — Oltre mille segnalazioni di carattere ambientale in un anno, per la precisione 1.059: ad avanzarle ad Arpat, l'agenzia regionale di protezione ambientale, sono stati i toscani nel corso del 2022. Il problema più sentito sono le emissioni in atmosfera, con odore o meno, mentre i territori da cui è giunto il maggior numero di contatti sono stati Firenze (219) e Pisa (124).

Le segnalazioni 2022 sono state in numero inferiore rispetto al 2021 (1.148), ma con un balzo rispetto al 2020 quando furono 824, il dato più basso degli ultimi anni, ma eravamo in piena crisi pandemica. Nel 2019 e nel 2018, le segnalazioni erano state invece rispettivamente 1.216 e 1.407.

Come anticipato il problema più sentito è stato quello delle emissioni in atmosfera con o senza odori (286), seguite dal rumore (247) e poi da scarichi idrici (121) e rifiuti (116). A seguire, 41 segnalazioni hanno riguardato la presenza di amianto, 25 i campi elettromagnetici, 20 scarichi e maleodoranze.

E ricevuta la segnalazione Arpat che fa? "Nella maggiore parte dei casi, lo scorso anno, il procedimento si è concluso con una verifica da parte del personale di vigilanza e controllo (356)", spiega l'Agenzia. In questi casi l’accertamento può concretizzarsi in un controllo diretto in campo, o in un accertamento a distanza basato sulla documentazione cartacea e sulle informazioni ambientali in possesso dell’Agenzia. Nel 2022, le verifiche del primo tipo (dirette) sono state 213 mentre le seconde 143.