Maxi rogo nel capannone, fiamme in fase di contenimento

Proseguono le operazioni di spegnimento. In corso da ieri anche i campionamenti nelle aree attraversate dalla scia di fumo

VICOPISANO — Dopo oltre 24 ore di lavoro, è in fase di contenimento l'incendio divampato ieri mattina un capannone di stoccaggio di rifiuti in materiale plastico nell'azienda Delta Energy di Lugnano, nel comune di Vicopisano. E' quanto reso noto intorno alle 13 di oggi dalla Regione attraverso il canale Toscana Alert.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza vanno avanti, così come i campionamenti nelle aree attraversate dalla scia di fumo. Le verifiche, avviate ieri da Arpat e Asl nord ovest, continueranno fino alla mattina di domani per valutare eventuali ricadute ambientali.

I controlli previsti dal protocollo operativo riguardano la ricerca di idrocarburi policiclici aromatici, diossine e furani e policlorobifenili: sostanze inquinanti che possono generarsi durante un incendio e che vengono monitorate per valutarne l’eventuale impatto sull’ambiente.