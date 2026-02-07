Trapani, “Monti Pisani fuori, errore grave”

Le reazioni dopo la cerimonia: «Amazing Bocelli e Ghali, l'Italia ha parlato al mondo»

Il consigliere regionale PD attacca il decreto Calderoli che esclude sei Comuni del Pisano dai fondi per i territori montani, “Correttivi immediati”

PISA — L’esclusione di sei Comuni pisani dall’elenco nazionale delle aree montane accende la protesta politica e istituzionale. A intervenire con forza è Matteo Trapani, consigliere regionale del Partito Democratico, che definisce la scelta del Governo "un fatto grave e inaccettabile".

Il riferimento è al nuovo decreto firmato dal ministro Calderoli che ridisegna la mappa dei Comuni riconosciuti come montani e quindi destinatari di fondi specifici per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la gestione del territorio, i servizi essenziali e la lotta allo spopolamento. A farne le spese, nella provincia di Pisa, sarebbero Buti, Calci, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Volterra.

"Si tratta di un vero e proprio vulnus ai danni di intere comunità – ha affermato Trapani – perché significherà privare i Comuni di finanziamenti essenziali".

Il consigliere ha criticato con durezza il metodo seguito dal Governo: "Occorre una battaglia per modificare il decreto Calderoli, adottato senza intesa con le Regioni e che porta danni ai nostri territori".

Trapani ha rilanciato l’impegno del Consiglio regionale, "La Regione, che ha recentemente approvato una legge sulla ‘Toscana diffusa’, dovrà impegnarsi a stabilire che questi Comuni, cancellati dall’elenco nazionale, rimangano saldamente in quello toscano delle aree beneficiarie di politiche mirate e finanziamenti".

Infine ha garantito un impegno corale, "Insieme ai colleghi del gruppo PD in Consiglio regionale, siamo tutti impegnati a produrre ogni iniziativa, politica e legislativa, utile a garantire un risultato e siamo vicini a queste realtà".