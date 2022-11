Turismo, Pisa sul podio toscano per valore creato

Nella top 100 dei Comuni italiani con maggior ricchezza derivata dal turismo si piazza al 27esimo posto. Solo Firenze fa meglio in Toscana

PISA — Seconda in Toscana e 27esima in Italia. Un bel risultato quello fatto registrare da Pisa che, nella speciale classifica stilata da Sociometrica, società di ricerca e consulenza, in Regione si colloca alle spalle di Firenze per quanto riguarda il valore aggiunto creato dal turismo. Ovvero: la ricchezza generata dall’industria dell’accoglienza.

I conti fatti da Sociometrica, che si basano sui dati dei primi 8 mesi del 2022 e sulle stime degli ultimi 4, riportano sia le presenze certificate, sia quelle non registrate. Il tutto porta, in Italia, a conferire il primato, come immaginabile, a Roma, capace da sola di generare 7,6 miliardi di euro. Quindi, dopo Milano (3,4) e Venezia (3,1), spunta proprio Firenze, prima toscana con più di 2,8 miliardi di euro.

Per quanto riguarda Pisa, invece, la città della torre si piazza al 27esimo posto nella top 100 dei Comuni di tutta Italia, con 432,5 milioni di euro creati dal turismo. Un valore che, come detto, in Toscana la porta invece sul podio, completato da Castiglione della Pescaia (355,2 milioni).

Gli altri Comuni toscani in top 100 sono, in ordine: Montecatini Terme (303,9 milioni), Capoliveri (297), Siena (295,7), Viareggio (283,4), Lucca (267), San Vincenzo (260,9), Grosseto (259,2), Orbetello (248,8) milioni), Camaiore (216,8), Bibbona (215,2), Massa (198,3) e, infine, Piombino (196,8).

Dati che, secondo quanto riportato da Sociometrica, in generale descrivono un riavvicinamento del 2022 ai livelli del turismo pre pandemico. Quest’anno, infatti, dovrebbe concludersi con una riduzione delle presenze turistiche rispetto al 2019 attorno all’11%, mentre il totale della ricchezza generata dal turismo in Italia è stimata in 89 miliardi di euro contro i 99,9 di tre anni fa.