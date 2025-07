Folklore e archi, la musica dei Violons Barbares

Ritmi dal mondo e culture che si incontrano, balli e festa per gli strumenti dei Barbari: Musicastrada lascia il segno sulle sponde dell’Arno

CALCINAIA — Standing ovation, danze e ritmi irresistibili. È questo ciò che è successo durante il terzo appuntamento di Musicastrada Festival, l’evento musicale diffuso e itinerante dedicato alla musica e alla promozione del territorio.

Una serata dall’alto valore culturale quella di ieri, mercoledì 16 Luglio, nella quale si è tenuto anche il terzo incontro di "Donne di Toscana in talk", promosso dall’associazione fondata da Sonia Luca, assessora alle pari opportunità del Comune di Pontedera. La cantautrice Giulia Pratelli ha dialogato con l’assessora del Comune di Calcinaia Giulia Guelfi e con la signora Annamaria per illustrare il progetto della Sartoria Sociale: uno spazio nato per far incontrare persone anziane e metterle in contatto tramite la passione per la sartoria, creando, sperimentando e tenendo vivo quel fuoco interiore che deve ardere in ognuno di noi, anche in età avanzata.

In una serata in cui vento, fiume e montagne sembravano incontrarsi nella splendida cornice del Lungarno calcinaiolo, gli archi dei Violons Barbares hanno regalato un concerto memorabile a tutti i presenti.

Donne di Toscana Talk

Musica tradizionale dell’est Europa, folklore e credenze popolari raccontate in musica: un’esplosione di forza e potenza che ha spinto il pubblico a muoversi e a ballare, trascinato dai ritmi incalzanti e dalle melodie veloci degli archi. Contaminazione è la parola chiave che racchiude la poetica e il pensiero dei Violons Barbares.

Un violinista bulgaro, un cantante mongolo e un percussionista francese hanno dato vita a un gruppo in cui il violino, strumento raffinato per eccellenza e nato in Italia, si fa “barbaro”, selvaggio, capace di raccontare storie di mostri, terre inesplorate e vampiri; ma anche di amore e vita. Il risultato è una musicalità e un’energia così coinvolgenti da far alzare tutti quanti dal proprio posto a sedere, in un ballo collettivo e magico che ha accompagnato i partecipanti fino alla conclusione del concerto.

Ma Musicastrada è appena iniziato: stasera, a Buti, per il quarto appuntamento, Bobby Solo e Bobo Rondelli regaleranno una serata fatta di classici indimenticabili e rock n'roll; anticipati, come sempre, da Donne di Toscana Talk, questa volta insieme a Chiara Pratali e Francesca Ciardi del progetto Buti Play.