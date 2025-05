L'assessora Luca in tv con Donne di Toscana

Un format per parlare di parità di genere e delle donne in società, con ospiti da diversi ambiti: "Portiamo il dibattito fuori dalle istituzioni"

PONTEDERA — Dal palazzo comunale al set televisivo, l'assessora Sonia Luca porta il messaggio della parità di genere e del contrasto alla violenza sulle donne anche nel piccolo schermo. Non abbandona, ovviamente, il suo ruolo da amministratrice, ma aggiunge l'impegno con Donne di Toscana, un format in cui sarà ospite fissa e che andrà in onda su 50 Canale il mercoledì alle 20 e il giovedì alle 13.

"Un nuovo viaggio che unisce politica, arte, cultura e vita quotidiana - ha detto - questo è un format nato per raccontare le storie vere, i percorsi, le domande le sfide delle donne che vivono, lavorano, amministrano e studiano in Toscana. Per trasformare la parità di genere da dichiarazione d’intenti a pratica pubblica".

Il programma, andato in onda per la prima puntata ieri, mercoledì 28 Maggio, avrà cadenza settimanale e andrà in replica il giovedì. E se l'assessora pontederese, già fautrice di Pontedera delle Donne, sarà ospite fissa e il giornalista Francesco Ippolito la accompagnerà come conduttore, nel corso delle puntate si alterneranno ospiti prestigiose impegnate nell'ambito del lavoro, della scuola, della salute, della cittadinanza e dei diritti.

"Questo progetto porta il dibattito fuori dai confini istituzionali per arrivare nei luoghi che viviamo ogni giorno - ha concluso - parleremo di parità di genere come progetto collettivo, della Toscana come terra di diritti e di prime volte e delle politiche reali su lavoro, salute, cittadinanza e istruzione che i Comuni si impegnano ogni giorno ad attuare".