Ecoincontro con Barbero, istruzioni per l'accesso

Ingressi separati per la sala interna del Teatro e per l'accesso all'arena esterna per seguire la lectio magistralis dello storico sul maxischermo.

PONTEDERA — Cresce l’attesa per l’Ecoincontro con lo storico Alessandro Barbero organizzato da Ecofor Service spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. L’evento è in programma per mercoledì 4 Giugno alle 21 al Teatro Era di Pontedera, dove il professor Barbero proporrà al pubblico una lectio magistralis sulla “Peste del Trecento”.

I 500 posti della sala interna del Teatro e i 780 posti dell’arena esterna dove è stato allestito un maxischermo sono andati esauriti nel giro di pochissimi minuti dall’apertura delle prenotazioni sul sito www.ecoincontri.it. In considerazione quindi dell’altissima affluenza di persone al Teatro Era la sera dell’evento, ricordiamo quanto segue:

- Per l’Ingresso nella sala interna e nell’arena esterna sarà necessario esibire il Qrcode di prenotazione in formato cartaceo o digitale.

- Sono stati organizzati 3 ingressi separati: i prenotati per la sala interna dovranno entrare dal portone principale del Teatro; i prenotati per l’arena esterna dal lato del parcheggio di via Madre Teresa di Calcutta; i riservati dal cancelletto a destra dal portone principale del Teatro.

- L’ingresso in sala sarà consentito fino alle 20.50.

Sempre per l’elevato numero di persone prenotate, in occasione di questo Ecoincontro non è prevista una lista di attesa per l’ingresso al Teatro e, al termine della lectio magistralis, il professor Barbero non effettuerà il firmacopie.

Alessandro Barbero, storico e scrittore, è professore ordinario di Storia medievale presso l’Università̀ del Piemonte Orientale e Vercelli. Scrive su “La Stampa” e “Tuttolibri”.

Collabora al programma televisivo Superquark e alle trasmissioni Passato e presente e “a.C.d.C.”, in onda su Rai Storia.

Tra le sue pubblicazioni: Benedette guerre. Crociate e jihad («i Libri del Festival della Mente», 2009), Donne, madonne, mercanti e cavalieri. Sei storie medievali («i Libri del Festival della Mente», 2013), Le parole del papa (2016), Caporetto (2017) e Dante (2020), usciti per Laterza. Gli occhi di Venezia (2011) e Le Ateniesi (2015), usciti per Mondadori; Dietro le quinte della Storia, con P. Angela (Rizzoli, 2012); Costantino il vincitore (Salerno, 2016); Il divano di Istanbul (2011), Alabama (2021), Poeta al comando (2022) e Brick for stone (2023), usciti per Sellerio.