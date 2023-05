Giornata di sciopero, disagi per Geofor

Garantiti i servizi minimi essenziali e sciopero revocato nel Comune di Pisa: le indicazioni di Geofor per il porta a porta nel giorno di protesta

PONTEDERA — Come era stato annunciato già nei giorni scorsi, la giornata di sciopero che domani coinvolgerà anche il trasporto locale su gomma in tutta la Toscana potrebbe avere ricadute anche sui servizi di Geofor.

A lanciare lo sciopero, in questo caso, è la Federazione dell'Unione sindacale di base, che ha però ritirato la protesta per quanto riguarda il territorio comunale di Pisa, in quanto oggetto di ballottaggio.

"Durante lo sciopero verranno garantiti i servizi minimi essenziali - hanno spiegato dall'azienda - Geofor si scusa coi cittadini e con le amministrazioni comunali per gli eventuali disagi che potrebbero verificarsi sui territori serviti. In vista dello sciopero, si consiglia comunque di esporre i rifiuti della raccolta porta a porta secondo il calendario previsto, tenuto conto che non è possibile prevedere il tasso di adesione allo sciopero".

"Se la raccolta non venisse effettuata e non essendo possibile calendarizzare puntualmente eventuali recuperi - hanno concluso - gli utenti sono pregati di ritirare comunque il contenitore, per poi esporlo nel passaggio successivo previsto dal calendario per il materiale da conferire".