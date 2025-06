Un'estate da passare tra terra e stelle

Tutto pronto per la rassegna di teatro itinerante a cura della compagnia Semi Volanti, sostenuta anche dalla Camera di Commercio Toscana nord ovest

PROVINCE DI PISA E LUCCA — Ben dieci comuni tra le province di Pisa e Lucca per un calendario di appuntamenti fittissimo, che va dal 4 Luglio fino al 28 Settembre. È la rassegna "Tra terra e stelle", a cura della compagnia teatrale Semi Volanti e con la direzione artistica di Eva Malacarne, che farà tappa a Calcinaia, Chianni, Capannoli, Casciana Terme-Lari, Crespina-Lorenzana, Montecarlo di Lucca, Montopoli in Val d’Arno, Pontedera, Riparbella e Castelnuovo di Garfagnana.

La rassegna, che vede la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana nord ovest, ha l'obiettivo di valorizzare e promuovere luoghi spesso poco conosciuti, ma incredibilmente affascinanti e ricchi di storia e di cultura.

"Abbiamo toccato con mano quanto il teatro itinerante possa coinvolgere il pubblico, renderlo partecipe e portarlo in una dimensione onirica o ludica con delicatezza e sensibilità artistica - ha detto la direttrice Malacarne - tutto questo è possibile grazie allo splendido lavoro di tutte le parti coinvolte nel progetto: artisti, tecnici, amministratori, sostenitori, volontari delle associazioni e le allieve e gli allievi volontari della compagnia Semi Volanti, parte viva e indispensabile della rassegna".

Il cartellone può contare su 14 eventi tutti a ingresso gratuito, rivolti a grandi e piccini, con compagnie teatrali provenienti da Bari, Lecco, Terni e Cecina, che insieme alla compagnia Semi Volanti porteranno in scena un teatro poetico, comico, surreale, ironico e spumeggiante che coinvolgerà il pubblico in un viaggio nell’immaginario. Saranno presenti ben due debutti e proprio per la caratteristica del site specific della rassegna, ogni spettacolo sarà unico, proprio perché pensato specificamente in armonia con il luogo in cui verrà messo in scena.

"Siamo molto orgogliosi di ricoprire il ruolo di capofila di questa rassegna, pur essendo il nostro un piccolo comune - ha detto il sindaco di Chianni Giacomo Tarrini - questo progetto mette a fattor comune molte delle caratteristiche che hanno i nostri comuni, spesso pur essendo realtà diverse tra loro. Promuovere il territorio, i suoi prodotti, le sue attività commerciali e, soprattutto, le radici culturali di ciascuno, attraverso la magia del teatro itinerante".

"Questa iniziativa esprime in modo esemplare la nostra visione di sviluppo, fondata sull’intreccio virtuoso tra cultura, territori, saperi, sapori, comunità e imprese - ha concluso Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana nord ovest - ciò che ci ha convinto è la natura territoriale dell’evento, che coinvolge comuni appartenenti a due delle tre province che compongono l’area della nostra Camera. Un segnale forte di quanto la collaborazione tra territori possa generare valore".