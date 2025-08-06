Stop alla balneazione a Marina di Pisa

Valori oltre i limiti di Escherichia coli nel mare a sud della foce dell’Arno, il sindaco firma un’ordinanza precauzionale di divieto

PISA — Il valore di Escherichia coli nel campione d'acqua analizzato da Arpat supera i limiti previsti dalla normativa. Così il sindaco di Pisa Michele Conti ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare situato a sud della foce dell’Arno, compreso tra piazza Baleari e piazza Sardegna, in località via Repubblica Pisana.

In base alla comunicazione di Arpat l’area non è temporaneamente idonea alla balneazione. Il divieto ha finalità precauzionali e resterà in vigore fino a nuova comunicazione da parte degli enti competenti.

L’Escherichia coli è un batterio presente nell’intestino umano e animale. Alcuni ceppi sono innocui, altri però possono essere patogeni e provocare infezioni anche gravi. La sua presenza in mare è un indicatore di contaminazione fecale, principalmente dovuta a scarichi non depurati, eventi meteorologici intensi o malfunzionamenti nelle reti fognarie. Fare il bagno in acque contaminate può esporre a diversi rischi per la salute.