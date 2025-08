Cittadinanza onoraria per Francesca Albanese

​La mozione, a prima firma di Bruni (Pd) ma sottoscritta da tutte le forze del centrosinistra è stata depositata in Consiglio Comunale

PISA — Una mozione per conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, attualmente relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori occupati palestinesi. A depositarla è stato il gruppo del Partito Democratico, con prima firma del consigliere Enrico Bruni, ma è sottoscritta da tutte le forze della coalizione di centrosinistra, ovvero Sinistra Unita e La Città delle Persone.

“Francesca Albanese ha un legame profondo con Pisa - ha spiegato il motivo Bruni - perché è qui che si è formata, laureandosi in Giurisprudenza nel 2001, ed è qui che ha avviato il suo percorso accademico e professionale, prima di intraprendere un cammino che l’ha portata a diventare una delle più autorevoli voci nel campo della tutela dei diritti umani a livello internazionale. Pisa non è soltanto la città in cui ha studiato, è il luogo che ha contribuito a forgiare la sua visione di giustizia internazionale, il suo impegno civile, la sua scelta di mettere il diritto al servizio della dignità dei popoli".

Secondo Bruni, dunque, conferirle la cittadinanza onoraria significa riconoscere il valore di una ex studentessa che col suo impegno fa onore alla città di Pisa e al suo Ateneo nel mondo, "riaffermando - ha aggiunto Bruni - come sta facendo proprio in questi giorni anche il rettore Zucchi, il ruolo della nostra comunità nel promuovere quei valori universali di pace e giustizia, che sono al cuore della nostra tradizione accademica e democratica”.

La mozione nasce anche come atto di solidarietà politica e istituzionale “Nelle scorse settimane” – hanno spiegato i proponenti – Francesca Albanese è stata oggetto di un attacco senza precedenti da parte dell’attuale governo degli Stati Uniti, che le ha imposto sanzioni personali per il suo lavoro indipendente all’interno delle Nazioni Unite, accusandola di ‘sforzi vergognosi’ nel sollecitare il rispetto del diritto internazionale”.

Sulla proposta interviene anche il capogruppo Pd Matteo Trapani. “Dopo quello che sta accadendo e la presa di posizione di Unipi questa mozione - ha detto - rappresenta certamente non solo un elemento simbolico e valoriale ma anche fortemente legato alla necessità che si interrompa al più presto il massacro in corso in Palestina e mira anche a esprimere con forza il senso di una comunità intera”.

Con questo atto, che si aggiunge alla mozione depositata a inizio luglio dal gruppo consiliare Diritti in Comune, il Consiglio comunale intende avviare un percorso formale per conferire ad Albanese la cittadinanza onoraria, come segno di gratitudine e sostegno al suo lavoro, e come testimonianza dell’identità di Pisa come città dei diritti e della giustizia.