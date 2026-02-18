Funghi e sicurezza a tavola, il bilancio del 2025

Nel territorio dell'Asl Nord ovest oltre 300 certificazioni gratuite di commestibilità e 15 interventi d’urgenza nei pronto soccorso

PROVINCIA DI PISA — Oltre 300 certificazioni gratuite di commestibilità e 15 interventi d’urgenza nei pronto soccorso per sospette intossicazioni. Il servizio micologico dell’Asl Toscana nord ovest, afferente alle 4 province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, traccia il bilancio delle attività svolte nel 2025.

Un’attività capillare per garantire il consumo sicuro di funghi, tant'è che per rispondere ai picchi di crescita fungina, i micologi dell’Asl hanno esteso la propria disponibilità per le consulenze gratuite anche fuori dagli orari previsti.

“I molti casi di intossicazione registrati nel 2025 confermano quanto sia fondamentale il controllo professionale - spiegano i micologi dell’Azienda sanitaria -. Abbiamo tra l’altro potenziato la comunicazione e la presenza sul territorio, partecipando anche a eventi di rilievo e mostre micologiche proprio con l’obiettivo di incontrare i cittadini e sensibilizzarli su queste tematiche”

I 15 interventi effettuati dai micologi nei pronto soccorso per casi di sospetta intossicazione evidenziano un fattore comune: tutti gli intossicati avevano consumato funghi raccolti in proprio, quindi non provenienti dal circuito commerciale controllato. Le cause principali del malessere, spiega l'azienda sanitaria in una nota, sono state legate al consumo di specie tossiche (come l'Armillaria mellea o la temibile Amanita phalloides, fortunatamente in questi casi non letale); ma anche a cottura inadeguata o mal processamento di funghi commestibili, consumo eccessivo (pasti ripetuti in breve tempo) o intolleranze personali.

Sempre sul fronte della prevenzione in ambito micologico, sono stati 51 i controlli ufficiali nei confronti di operatori del settore alimentare. Attività alla quale si è affiancata la formazione per il rilascio di nuovi attestati di idoneità per il commercio e la somministrazione di funghi freschi spontanei.

L'Asl nord ovest ricorda che la consulenza micologica è gratuita per i privati cittadini e rappresenta l'unico modo certo per distinguere un fungo commestibile da uno pericoloso, invitando la popolazione a consultare il calendario delle aperture degli sportelli sul sito web aziendale prima di consumare prodotti raccolti in maniera autonoma.