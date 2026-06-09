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Attualità Martedì 09 Giugno 2026 ore 14:53

Pubblica amministrazione, sciopero nazionale nelle società appaltatrici

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Lo sciopero interesserà i dipendenti delle società appaltatrici e di somministrazione. Il comunicato dell'Asl nord ovest



PROVINCIA DI PISA — I sindacati Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Clap e Sial Cobas hanno proclamato uno sciopero nazionale per l'intera giornata di venerdì 12 Giugno, che interesserà tutti i dipendenti delle società appaltatrici e di somministrazione che operano per la Pubblica Amministrazione.

L'Asl Toscana nord ovest, attraverso una nota, annuncia possibili riduzioni delle attività o interruzioni nei servizi correnti gestiti da società appaltatrici esterne all'azienda (come ad esempio servizi di pulizia, ristorazione, portineria/accoglienza, manutenzione, supporti amministrativi o logistici in appalto, ecc.).

L’azienda, si legge,  "Si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi si dovessero manifestare".

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