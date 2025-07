Un'arpa dalle note elettro nella serata in Rocca

Il gradiente del tramonto si mescola alle note dell'arpa elettrica di Kety Fusco in una concerto fatto di sonorità uniche, leggiadre e dirompenti

VICOPISANO — Un'altra giornata ha visto il calar del sole ed un altro magico concerto di Musicastrada ha incantato gli spettatori. Nella splendida location della rocca medievale di Vicopisano, nella giornata di ieri, venerdì 18 Luglio, Kety Fusco e la sua arpa hanno creato un momento nella quale il classico si fonde al moderno; l'arpa si fonde alla pedaliera; creando un sonoro mix ipnotico gestito da maestro dalla tecnica e dall'uso delle strumentazione dell'artista.

Ma Musicastrada non è solo musica. Prima del concerto, ha avuto luogo un nuovo appuntamento di Donne di Toscana Talk, l’iniziativa culturale promossa dall’associazione fondata da Sonia Luca, assessora del Comune di Pontedera. Protagoniste dell’incontro: la stessa Kety Fusco, Valentina Bertini, assessora del comune di Vicopisano e Sara Puccinelli della commissione pari opportunità.

Kety ha raccontato il suo percorso nell’ambito della musica sperimentale, descrivendolo come “una nicchia dentro una nicchia”. Un mondo, il suo, fatto di ricerca, dialogo, artigianalità e voglia di rompere i confini del già sentito. Significativi, inoltre, gli interventi istituzionali delle due ospiti sulle pari opportunità e gli strumenti che il comune mette in campo per garantire inclusione ed educare rispetto a temi delicati, come la violenza nei rapporti e il saper lasciare andare.

Donne di Toscana Talk

La serata ha saputo unire suono e spazio in modo unico. Le mura di Vicopisano, illuminate da luci calde, circondate da silenzi carichi di attesa, hanno amplificato le vibrazioni di una musica che parte dall’arpa ma che si trasforma, spingendosi ben oltre e trasformando il borgo in una cassa armonica viva e pulsante. Un concerto che non si è limitato a essere ascoltato, ma che è stato vissuto come un viaggio sensoriale tra note, stili e visioni, con il territorio della Valdera e dei Monti Pisani in ascolto, con un gran finale concitato dove l'energia sprigionata ha raggiunto generi musicali altri.

Musicastrada è questo, emozioni, musica, atmosfera e persone. Tutto pronto per domenica 20 Luglio con il concerto di Alan Sorrenti a Cascina, in piazza caduti per la libertà; nella quale parteciperà anche a al Talk di donne di Toscana.