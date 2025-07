Donne di Toscana incanta con le esperienze

Francesca Fialdini e Federica Gentile hanno regalato una conversazione brillante, sociale e nel segno del dialogo sincero, al di là dei pregiudizi

VICOPISANO — Cala il sipario su una serata contraddistinta da progresso e sincerità, conversazioni e quotidianità; o sul desiderio vero di raccontare storie di vita e di riscatto. Tutto questo è stato il quinto appuntamento di “Donne di Toscana in Tour”, l'associazione per il dialogo e la cultura fondato dall'assessora del comune di Pontedera Sonia Luca. Andato in scena ieri, martedì 22 Luglio, a Vicopisano, in piazza Cavalca, con la partecipazione dell'assessora del comune Elena Pardini

La giornalista, conduttrice e inviata Rai Francesca Fialdini ha condotto insieme a Federica Gentile un talk partecipato e attuale, trattando di condizione delle donne e dei giovani, coloro che inascoltati, sviluppano una voglia di rivalsa pura, con voglia di mettersi in gioco e non mollare mai.

"Un filo che è rimasto, forte, saldo, come lo è l'identità di chi non dimentica da dove viene - ha commentato Sonia Luca - E poi siamo scese in profondità. Abbiamo parlato di corpi, di fragilità, di dolore, ma anche di voce, di ascolto e di rispetto".

Una serata che rimarrà impressa. Queste le parole della presidente Sonia Luca: "Grazie a Elena Pardini, consigliera comunale del Comune di Vicopisano, per le parole sentite e vere che ha dedicato alla nostra associazione. Francesca lo ha fatto con il suo libro "Nella tana del coniglio", raccogliendo le storie di sei donne che hanno avuto il coraggio di raccontare i propri disturbi alimentari. Lo ha fatto restituendo dignità autenticità alle loro parole, senza filtri né giudizi. Grazie a Federica Gentile, che ha accompagnato con delicatezza e intelligenza questo racconto, coinvolgendo il pubblico e creando un'atmosfera di partecipazione vera. Grazie a Francesca Fialdini, per l'onestà, la spontaneità e il valore di ciò che ci ha regalato. Una serata che porteremo nel cuore. Un incontro che è stato molto più di un evento. Un pezzo del nostro cammino, insieme".