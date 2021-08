Incendio Monte, si è lavorato tutta la notte

Crollo Morandi, intrappolato nel furgone in bilico sul ponte: il video del salvataggio

Uomini e mezzi impegnati sul fronte dell'incendio, che ha distrutto un'area boscata di circa 25 ettari. Stamani tornano i mezzi aerei

VICOPISANO — Un imponente dispiegamento di forze ed è continuato incessante nella notte il lavoro di contrasto al fronte delle fiamme da parte di decine di squadre del volontariato AIB, degli operai forestali del Monte Pisano e dei Vigili del Fuoco arrivati da tutta la Toscana.

Le ore notturne sono state essenziali per contenere i rischi e reggere fino all'arrivo dei mezzi aerei, previsto per le prime ore del mattino.

La situazione dell'incendio Vicopisano (si stimano ad ora 25 ettari già percorsi dalle fiamme ma solo con la luce del giorno si avrà un quadro più preciso), è di massima attenzione mentre non si registrano rischi di scollinamenti verso Calci. Su Buti il Comune ha preallertato alcune famiglie di una località isolata, ma il fronte è rimasto distante.

Tra la sera e la notte ( vedi articoli correlati ) erano state evacuate diverse abitazioni, per un totale di circa 20 famiglie.