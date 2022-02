Poesie, scatti e baci, è il borgo degli innamorati

Per San Valentino, Vicopisano si trasforma. Per la foto più apprezzata e la lettera più romantica, in palio una visita guidata e una cena per due

VICOPISANO — Un grande cuore rosso nel centro di Vicopisano per celebrare gli innamorati e la festa di San Valentino. L'installazione, posizionata nei giorni scorsi dall'amministrazione in piazza Cavalca, vuol accogliere innamorati e innamorate, famiglie e amici per celebrare i bei sentimenti, ancora più importanti e preziosi dopo due anni di distanze necessarie.



Fino al 15 Febbraio sarà dunque possibile scattarsi una foto con chi amiamo per poi pubblicarla, su Instagram e Facebook, con l'hashtag #ioamovico. Lo scatto che riceverà più like vincerà una visita guidata gratuita della Torre dell'orologio, del Complesso della Rocca del Brunelleschi e del Soccorso.



Inoltre, proprio per San Valentino, via del Pretorio, la strada che conduce alla Rocca, si trasformerà di nuovo in via dell'Amore grazie al Gruppo culturale Ippolito Rosellini. Il percorso romantico, tra antiche torri e giardini borgo, verrà arricchito di poesie e fiori e sarà allestito anche un angolo dei baci. Nella piazzetta davanti a Palazzo pretorio, invece, sarà possibile lasciare una poesia o una lettera in un'apposita cassettina. Il messaggio più bello verrà premiato con una cena romantica per due persone offerta dal presidente del Gruppo Rosellini, il professor Giovanni Ranieri Fascetti.



Infine, alle 16,30, la professoressa Maria Giovanna Cantagalli racconterà la storia d'amore di Paul e Virginie dal romanzo di Jacques-Henri Bernardin de Saint Pierre a Palazzo Pretorio. L'ingresso è gratuito ed è richiesto il Green pass.