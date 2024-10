​Ponte della Botte, avanti con i lavori

La fine dei lavori è prevista per inizio 2025. Sopralluogo del presidente della Provincia Massimiliano Angori: "Avanti a pieno ritmo"

VICOPISANO — Proseguono i lavori al Ponte della Botte, dove solo iniziate le operazioni di svaro delle travi. A fare il punto è il presidente della Provincia Massimiliano Angori, che oggi si è recato nell'area del cantiere per un sopralluogo.

L'intervento di manutenzione straordinaria del ponte, a cura della Provincia di Pisa, ha un valore complessivo di 3.75 milioni di euro. "Gli interventi - sottolinea Angori- stanno andando avanti a pieno ritmo, al netto delle frequenti allerte meteo che hanno riguardato tutta la Toscana nei giorni scorsi, con i loro effetti nefasti. Gli operai infatti sono al lavoro anche nelle giornate di domenica per rispettare il cronoprogramma che prevede, al netto di gravi imprevisti, la fine lavori per inizio 2025".

Nelle scorse settimane la Provincia di Pisa e i Comuni di Vicopisano e Calcinaia, hanno chiesto al Governo e alla Regione Toscana indennizzi per le attività interessate dalla chiusura della infrastruttura. "Adesso - conclude Angori- proseguiremo con un monitoraggio costante delle lavorazioni e con una assidua opera di confronto con le amministrazioni comunali, così come fatto per l'avvio degli interventi. È già in programma una riunione per il prossimo 12 novembre per fare il punto della situazione con gli enti e anche, come di consueto, con le associazioni di categoria".