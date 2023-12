Nuova scenografia per il presepe dell'artista Angelo Perini. Nella chiesa romanica di San Jacopo una esposizione e aperture straordinarie

VICOPISANO — Si avvicina il Natale e Vicopisano svela i suoi presepi. Il Presepe dell’Angelo, realizzato dall’artista Angelo Perini utilizzando tronchi e ciocchi in olivo, interamente intagliati a mano, sarà inaugurato il 24 Dicembre con una nuova scenografia e altre novità come il rifacimento totale della nicchia con la grotta della Natività e una Sacra Famiglia di dimensioni più grandi e con un meccanismo che ne evidenzia i particolari movimenti.

Il presepe, in un’antica cantina in via Roma a San Giovanni alla Vena, resterà aperto fino al 7 Gennaio, tutti i pomeriggi dalle 15,30 alle 19,30 e nei giorni infrasettimanali anche la mattina, dalle 10 alle 12,30, solo su appuntamento per gruppi o scolaresche. Per visite guidate basta prenotare al numero 328 1254305 o scrivendo alla mail angelo.perini@gmail.com.

Nelle sale dove si trova il Presepe dell’Angelo l'artista espone anche molti dei suoi presepi e delle sue opere.

Il suo Presepe in Musica, nella chitarra, è stato selezionato per partecipare alla Mostra dei 100 Presepi in Vaticano che sarà visitabile fino al 7 Gennaio lungo il Colonnato del Bernini in Piazza San Pietro. Un altro presepe, quello dei piccoli angeli, è invece stato richiesto per abbellire il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Grandi soddisfazioni per l’artista sangiovannese, non certo le prime visto anche che il Presepe dell’Angelo riceve migliaia di visite da tutta la Toscana e oltre, ogni anno. L’ingresso è gratuito e le offerte sono devolute da Perini per opere di solidarietà.

Quest'anno la Chiesa romanica di San Jacopo accoglierà una esposizione di presepi a cura del Comitato Vivere San Jacopo. Si tratta di presepi collezionati, durante gli anni, da Maria Grazia Viani e custoditi dalla figlia Diletta. Per questo la chiesa, la più antica della provincia, sarà aperta in via straordinaria il 17 e il 26 Dicembre e il 1 e il 6 Gennaio, dalle 14,30 alle 16,30.