Torre di Caprona, Regione contribuisce al restauro

Giani conferma le intenzioni di dare un supporto al Comune e ai proprietari per avviare un percorso condiviso e garantire l'acceso ai visitatori

VICOPISANO — Per l'intervento di recupero della Torre degli Upezzinghi di Caprona anche la Regione farà la propria parte. Un sostegno garantito dal presidente della Toscana, Eugenio Giani, durante un incontro con il sindaco Matteo Ferrucci e l'assessora al Turismo Fabiola Franchi, oltre ai rappresentanti dei tre Dipartimenti universitari coinvolti nel progetto: quello di Architettura di Firenze e quelli di Scienze della Terra e Ingegneria Civile e Industriale di Pisa.

Un passo in avanti per il percorso che si è rafforzato con la firma della convenzione con la famiglia Conforti, proprietaria della Torre, che ha come obiettivo quello di dar vita a una sinergia tra pubblico e privato per renderla fruibile e accessibile a visitatori e turisti, una volta recuperata e messa in sicurezza.

Proprio in questa direzione, dopo aver preso conoscenza del lavoro svolto dai docenti e dai ricercatori delle due Università, il presidente Giani ha confermato la volontà della Regione di recuperare la Torre di Caprona.

Del resto, la Torre, per il territorio circostante e per lo skyline è un elemento storico e paesaggistico imprescindibile, reso ancor più prezioso dal richiamo letterario dantesco: il Sommo poeta, infatti, racconta della frazione di Vicopisano all'interno della Divina Commedia, in quanto in prima persona impegnato nella battaglia per la presa di Caprona, nel 1289, che oppose fiorentini e pisani.